Этот способ использования картофеля обрадует ваших близких

Что делать с оставшейся варёной картошкой? Готовим вкуснейшие лепёшки!
Случается, что гарнир из картофеля готовится с запасом, и после обеда его остаётся слишком много. Но не спешите переживать — этот остаток можно легко превратить в вкусное блюдо! Храните картошку в холодильнике и используйте через несколько часов или даже на следующий день, чтобы приготовить аппетитные картофельные лепёшки.
Они порадуют вас вкусом, который превосходит привычные драники. В чём их секрет? Всё дело в необычном сочетании ингредиентов — молока и брынзы.
Ингредиенты:
Результат — мягкие, ароматные картофельные "блинчики", которые станут отличным дополнением к ужину или обедом сами по себе. Попробуйте, это просто и очень вкусно!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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