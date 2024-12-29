Этот способ использования картофеля обрадует ваших близких

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Что делать с оставшейся варёной картошкой? Готовим вкуснейшие лепёшки!

Фото: Adobe Stock by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Испанский омлет

Случается, что гарнир из картофеля готовится с запасом, и после обеда его остаётся слишком много. Но не спешите переживать — этот остаток можно легко превратить в вкусное блюдо! Храните картошку в холодильнике и используйте через несколько часов или даже на следующий день, чтобы приготовить аппетитные картофельные лепёшки.

Они порадуют вас вкусом, который превосходит привычные драники. В чём их секрет? Всё дело в необычном сочетании ингредиентов — молока и брынзы.

Как приготовить картофельные лепёшки

Ингредиенты:

Остатки варёного картофеля (1 кг)

Мука — 450 г

Сырое яйцо — 1 шт

Кислое молоко — половина стакана

Репчатый лук — 1 шт

Брынза — 70 г

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Разомните оставшийся картофель толкушкой до однородности.

Посолите, поперчите и добавьте муку, яйцо и кислое молоко.

Тщательно перемешайте.

Нарежьте луковицу и обжарьте её до золотистого цвета.

Соедините картофельную массу с обжаренным луком и измельчённой брынзой, снова всё перемешайте.

Если тесто липнет, подсыпьте немного муки.

Если тесто липнет, подсыпьте немного муки. Сформируйте из теста лепёшки и обжарьте на среднем огне, по 2-3 минуты с каждой стороны.

Результат — мягкие, ароматные картофельные "блинчики", которые станут отличным дополнением к ужину или обедом сами по себе. Попробуйте, это просто и очень вкусно!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

