Этот способ использования картофеля обрадует ваших близких

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1:43
Еда

Что делать с оставшейся варёной картошкой? Готовим вкуснейшие лепёшки!

Испанский омлет
Фото: Adobe Stock by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Испанский омлет

Случается, что гарнир из картофеля готовится с запасом, и после обеда его остаётся слишком много. Но не спешите переживать — этот остаток можно легко превратить в вкусное блюдо! Храните картошку в холодильнике и используйте через несколько часов или даже на следующий день, чтобы приготовить аппетитные картофельные лепёшки.

Они порадуют вас вкусом, который превосходит привычные драники. В чём их секрет? Всё дело в необычном сочетании ингредиентов — молока и брынзы.

Как приготовить картофельные лепёшки

Ингредиенты:

  • Остатки варёного картофеля (1 кг)
  • Мука — 450 г
  • Сырое яйцо — 1 шт
  • Кислое молоко — половина стакана
  • Репчатый лук — 1 шт
  • Брынза — 70 г
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  • Разомните оставшийся картофель толкушкой до однородности.
  • Посолите, поперчите и добавьте муку, яйцо и кислое молоко.
  • Тщательно перемешайте.
  • Нарежьте луковицу и обжарьте её до золотистого цвета.
  • Соедините картофельную массу с обжаренным луком и измельчённой брынзой, снова всё перемешайте.
    Если тесто липнет, подсыпьте немного муки.
  • Сформируйте из теста лепёшки и обжарьте на среднем огне, по 2-3 минуты с каждой стороны.

Результат — мягкие, ароматные картофельные "блинчики", которые станут отличным дополнением к ужину или обедом сами по себе. Попробуйте, это просто и очень вкусно!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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