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Один неожиданный трюк для рассыпчатой гречневой каши

1:05
Еда

Гречневая каша — простое и любимое блюдо, но даже в её приготовлении есть неожиданные секреты. Некоторые опытные кулинары добавляют в кастрюлю с кашей необычный ингредиент — пищевую соду.

Гречневая каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая каша

Зачем добавлять соду

Этот трюк помогает добиться необычайной рассыпчатости и улучшает вкус блюда. Но важно использовать соду правильно, чтобы она не испортила кашу. 

Как правильно использовать соду

На одну кастрюлю гречки достаточно совсем немного соды — буквально на кончике ножа.
Добавляйте её в воду сразу после закипания, перед закладкой крупы.
Учитывайте соль: её количество нужно значительно уменьшить, если вы добавляете соду.

Гречневая каша с содой получается особенно рассыпчатой, а горьковатый привкус, характерный для крупы, исчезает. При этом основной вкус блюда раскрывается более ярко, делая его ещё более аппетитным. Попробуйте этот простой, но эффективный приём, чтобы удивить семью или гостей!

Уточнения

Гречи́ха посевна́я (гречи́ха съедо́бная, гречи́ха обыкнове́нная, разг. гре́ча, уменьш. гре́чка, от греч. γραικός; лат. Fagopýrum esculéntum) — вид травянистых растений рода Гречиха (Fagopyrum) семейства Гречишные (Polygonaceae), хлебное и медоносное растение. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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