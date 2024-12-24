Какие новогодние блюда можно приготовить без духовки — 5 вариантов на любой вкус

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Неудивительно, что большинство праздничных блюд требуют запекания. Но что делать, если у вас нет духовки? Это вовсе не повод отказываться от привычных праздничных угощений. Рыбу и мясо вполне можно легко приготовить на сковороде.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain новогодний стол

В качестве основного блюда вы можете обжарить стейки из красной рыбы, таких как семга, форель, кета или горбуша. Рекомендуется оставлять кожу на куске, чтобы рыба осталась нежной и сохраняла свою форму. Не стоит переживать, что блюдо может остаться сырым — просто не нарезайте его на слишком тонкие кусочки. Оптимальная толщина стейков составляет 1,5-2 см.

Приготовить целую тушку птицы на сковороде невозможно, но любители курицы могут порадовать себя грудкой в сливочно-сырном соусе с добавлением шпината и вяленых томатов. Если вы желаете утку, попробуйте замариновать ножки в цитрусовом соусе. Эксперты из "Едим Дома" рекомендуют сначала отварить утиное мясо, чтобы оно стало более нежным.

Любители красного мяса смогут насладиться стейками с ароматными травами (предпочтительно свежими) или вкуснейшими рёбрышками.

"Лучше выбирать мясо молодого поросёнка. Обычно оно имеет приятный розовый цвет с белыми жировыми вкраплениями. Жёлтые оттенки — признак несвежести мяса", — добавили кулинары.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).



