Доктор Мясников рассказал, как есть квашеную капусту с пользой и избежать вреда

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

С древних времен квашеная капуста была незаменимым атрибутом каждого стола. Зимой без неё невозможно было обойтись. Однако с появлением новых продуктов этому традиционному блюду перестали уделять должное внимание. А зря, утверждает доктор Александр Мясников, ведь в квашеной капусте содержится множество полезных веществ.

Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засолка капусты

Квашеная капуста является настоящим лидером по содержанию витамина С — его в ней значительно больше, чем в лимонах. Этот витамин необходим на протяжении всего года, особенно в период простудных заболеваний. Примечательно, что витамин С, содержащийся в капусте, является натуральным, в отличие от синтетических добавок, которые могут способствовать образованию камней в почках.

Кроме того, квашеная капуста является источником витамина А, содержит практически все витамины группы В, за исключением В12, а также магний и множество других полезных микроэлементов. Тем не менее, людям с повышенным кровяным давлением следует осторожно добавлять это блюдо в свой рацион. Причина в том, что для его приготовления используется соль, которая может негативно сказаться на состоянии гипертоников, отметил эксперт в программе "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1".

"Один из недостатков квашеной капусты — это соль, а гипертоникам соль надо ограничивать. Но в 100 г квашеной капусты у нас 2 г соли. Поэтому, в принципе, гипертонику надо ограничиваться вот этими 2,5 г соли в день. Но, если вы не едите ничего другого, содержащего соль, значит, вы можете понемногу есть", — отметил врач.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.





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