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Как купить всё для Нового года и не разориться

1:29
Еда

Праздники — это не только веселье, но и значительные траты, особенно на новогодний стол. Эксперты рассказали, как подготовиться к празднику без лишних расходов, сохранив качество продуктов.

продукты
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
продукты

1. Планируйте заранее

Начните подготовку за 1–2 недели до праздников.

Это позволит:

  • Купить продукты по акциям. Используйте приложения для отслеживания скидок.
  • Сравнить цены. Узнайте, где выгоднее брать мясо, рыбу или консервы.

2. Используйте карты лояльности

Регулярно используйте дисконтные карты магазинов, которые посещаете.

Они:

  • Дают доступ к сниженным ценам.
  • Позволяют копить кэшбек для будущих покупок.

3. Заказывайте онлайн

Некоторые продукты выгоднее приобрести на маркетплейсах:

  • Продукты с длительным сроком годности. Например, крупы, консервы или специи.
  • Редкие ингредиенты. Кокосовое молоко, трюфельное масло и необычные приправы проще найти в интернете.
  • Онлайн-цены часто ниже, чем в офлайн-магазинах.

4. Обратите внимание на хард-дискаунтеры

Это магазины с низкими ценами на повседневные товары.

Советы для покупок:

  • Читайте этикетки. Убедитесь, что продукт соответствует вашим ожиданиям.
  • Проверяйте сроки годности, чтобы избежать покупки некачественных товаров.

Уточнения

Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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