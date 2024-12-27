Как купить всё для Нового года и не разориться

Праздники — это не только веселье, но и значительные траты, особенно на новогодний стол. Эксперты рассказали, как подготовиться к празднику без лишних расходов, сохранив качество продуктов.
Начните подготовку за 1–2 недели до праздников.
Это позволит:
Регулярно используйте дисконтные карты магазинов, которые посещаете.
Они:
Некоторые продукты выгоднее приобрести на маркетплейсах:
Это магазины с низкими ценами на повседневные товары.
Советы для покупок:
Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
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