Как купить всё для Нового года и не разориться

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Праздники — это не только веселье, но и значительные траты, особенно на новогодний стол. Эксперты рассказали, как подготовиться к празднику без лишних расходов, сохранив качество продуктов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain продукты

1. Планируйте заранее

Начните подготовку за 1–2 недели до праздников.

Это позволит:

Купить продукты по акциям. Используйте приложения для отслеживания скидок.

Сравнить цены. Узнайте, где выгоднее брать мясо, рыбу или консервы.

2. Используйте карты лояльности

Регулярно используйте дисконтные карты магазинов, которые посещаете.

Они:

Дают доступ к сниженным ценам.

Позволяют копить кэшбек для будущих покупок.

3. Заказывайте онлайн

Некоторые продукты выгоднее приобрести на маркетплейсах:

Продукты с длительным сроком годности. Например, крупы, консервы или специи.

Редкие ингредиенты. Кокосовое молоко, трюфельное масло и необычные приправы проще найти в интернете.

Онлайн-цены часто ниже, чем в офлайн-магазинах.

4. Обратите внимание на хард-дискаунтеры

Это магазины с низкими ценами на повседневные товары.

Советы для покупок:

Читайте этикетки. Убедитесь, что продукт соответствует вашим ожиданиям.

Проверяйте сроки годности, чтобы избежать покупки некачественных товаров.

Уточнения

Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



