Забудьте про торжества: икра должна быть на вашем столе чаще

Икра давно считается символом роскошного застолья, но эндокринолог Мария Калошина советует включать этот продукт и в повседневное меню. Такой шаг поможет укрепить здоровье и поддерживать организм в тонусе.
Благодаря высокому содержанию полезных веществ икра напоминает натуральный витаминный комплекс.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.
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