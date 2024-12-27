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Забудьте про торжества: икра должна быть на вашем столе чаще

1:10
Еда

Икра давно считается символом роскошного застолья, но эндокринолог Мария Калошина советует включать этот продукт и в повседневное меню. Такой шаг поможет укрепить здоровье и поддерживать организм в тонусе.

Красная икра
Фото: flickr.com by Maks D, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Красная икра

Полезные свойства икры

Витамины и минералы:

  • Икра богата магнием и фосфором, а также жирорастворимыми витаминами A, D, E и группы B (особенно B1, B2 и PP).
  • Эти вещества поддерживают работу нервной и иммунной систем, нормализуют сердечный ритм и укрепляют кости.

Полезный холестерин:

  • В икре содержатся липопротеины высокой плотности («хороший» холестерин).
  • Они необходимы для синтеза гормонов и желчных кислот, что положительно влияет на обмен веществ.

Почему стоит есть икру чаще

Благодаря высокому содержанию полезных веществ икра напоминает натуральный витаминный комплекс.

Регулярное её употребление может:

  • Укрепить иммунитет.
  • Улучшить состояние кожи, волос и ногтей.
  • Поддержать здоровье сердца и сосудов.

Уточнения

Холестери́н  — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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