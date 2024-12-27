Забудьте про торжества: икра должна быть на вашем столе чаще

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Икра давно считается символом роскошного застолья, но эндокринолог Мария Калошина советует включать этот продукт и в повседневное меню. Такой шаг поможет укрепить здоровье и поддерживать организм в тонусе.

Фото: flickr.com by Maks D, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Красная икра

Полезные свойства икры

Витамины и минералы:

Икра богата магнием и фосфором, а также жирорастворимыми витаминами A, D, E и группы B (особенно B1, B2 и PP).

Эти вещества поддерживают работу нервной и иммунной систем, нормализуют сердечный ритм и укрепляют кости.

Полезный холестерин:

В икре содержатся липопротеины высокой плотности («хороший» холестерин).

Они необходимы для синтеза гормонов и желчных кислот, что положительно влияет на обмен веществ.

Почему стоит есть икру чаще

Благодаря высокому содержанию полезных веществ икра напоминает натуральный витаминный комплекс.

Регулярное её употребление может:

Укрепить иммунитет.

Улучшить состояние кожи, волос и ногтей.

Поддержать здоровье сердца и сосудов.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.

