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Новогодний ужин: какие сорта рыбы удивят гостей

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Еда

Рыба — звезда праздничного меню. Она подходит для закусок, салатов и горячих блюд. Но какую именно рыбу лучше выбрать для новогоднего застолья? Эндокринолог Мария Калошина рассказала, на что стоит обратить внимание.

красная рыба
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красная рыба

Лучшая рыба для праздника

Дикий лосось и семга

  • Наилучший выбор для новогоднего стола.
  • Полезны как в свежем, так и в слабосоленом виде.

Форель

  • Чаще выращивается в неволе, что влияет на её качество.
  • Для улучшения цвета в корма добавляют красители, что делает её менее полезной.

Кета и кижуч

  • Более доступные по цене, но при этом не уступают дорогим сортам по вкусу и пользе.

Советы по приготовлению

Эксперты предостерегают от запекания рыбы с лимоном или в лимонном соке, так как это может негативно повлиять на её текстуру и вкус.

Уточнения

Ке́та — один из наиболее массовых среди лососёвых (второе место после горбуши) и самый распространённый из видов анадромных рыб семейства лососёвых. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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