Новогодний ужин: какие сорта рыбы удивят гостей

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба — звезда праздничного меню. Она подходит для закусок, салатов и горячих блюд. Но какую именно рыбу лучше выбрать для новогоднего застолья? Эндокринолог Мария Калошина рассказала, на что стоит обратить внимание.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная рыба

Лучшая рыба для праздника

Дикий лосось и семга

Наилучший выбор для новогоднего стола.

Полезны как в свежем, так и в слабосоленом виде.

Форель

Чаще выращивается в неволе, что влияет на её качество.

Для улучшения цвета в корма добавляют красители, что делает её менее полезной.

Кета и кижуч

Более доступные по цене, но при этом не уступают дорогим сортам по вкусу и пользе.

Советы по приготовлению

Эксперты предостерегают от запекания рыбы с лимоном или в лимонном соке, так как это может негативно повлиять на её текстуру и вкус.

Уточнения

Ке́та — один из наиболее массовых среди лососёвых (второе место после горбуши) и самый распространённый из видов анадромных рыб семейства лососёвых.



