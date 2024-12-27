Новогодний ужин: какие сорта рыбы удивят гостей

Рыба — звезда праздничного меню. Она подходит для закусок, салатов и горячих блюд. Но какую именно рыбу лучше выбрать для новогоднего застолья? Эндокринолог Мария Калошина рассказала, на что стоит обратить внимание.
Эксперты предостерегают от запекания рыбы с лимоном или в лимонном соке, так как это может негативно повлиять на её текстуру и вкус.
Ке́та — один из наиболее массовых среди лососёвых (второе место после горбуши) и самый распространённый из видов анадромных рыб семейства лососёвых.
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