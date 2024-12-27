Куриная грудка с секретом: попробуйте этот рецепт и удивитесь

Куриная грудка — лидер среди полезных видов мяса благодаря высокому содержанию белка. Врач-диетолог Маргарита Королева советует сделать её ещё полезнее и вкуснее, фаршировав овощами. Вот пошаговый рецепт, который легко повторить дома.
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куриное филе
Ингредиенты:
2 ст. л. оливкового масла
1 средний лук (нарезать кубиками)
1 красный и 1 зелёный болгарский перец (нарезать кубиками)
Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу
4 куриные грудки (без кожи и костей)
1 стакан измельчённого сыра
2 ст. л. острой приправы
Как приготовить:
Подготовка духовки и овощей:
Разогрейте духовку до 180°С.
На сковороде разогрейте масло на среднем огне, обжарьте лук и перец в течение 5 минут до мягкости.
Добавьте соль и перец, перемешайте и дайте смеси остыть.
Фаршировка грудок:
В куриных грудках сделайте карманы (не разрезая их полностью).
Наполните карманы приготовленной овощной смесью.
Посыпьте сверху сыром и специями.
Запекание:
Поместите фаршированные грудки на противень или в жаропрочную форму.
Запекайте 25 минут до готовности.
Результат:
Сочные грудки с овощной начинкой — идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой, но хочет разнообразить рацион.
Уточнения
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.