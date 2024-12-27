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Куриная грудка с секретом: попробуйте этот рецепт и удивитесь

1:30
Еда

Куриная грудка — лидер среди полезных видов мяса благодаря высокому содержанию белка. Врач-диетолог Маргарита Королева советует сделать её ещё полезнее и вкуснее, фаршировав овощами. Вот пошаговый рецепт, который легко повторить дома.

куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 средний лук (нарезать кубиками)
  • 1 красный и 1 зелёный болгарский перец (нарезать кубиками)
  • Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу
  • 4 куриные грудки (без кожи и костей)
  • 1 стакан измельчённого сыра
  • 2 ст. л. острой приправы

Как приготовить:

Подготовка духовки и овощей:

  • Разогрейте духовку до 180°С.
  • На сковороде разогрейте масло на среднем огне, обжарьте лук и перец в течение 5 минут до мягкости.
  • Добавьте соль и перец, перемешайте и дайте смеси остыть.

Фаршировка грудок:

  • В куриных грудках сделайте карманы (не разрезая их полностью).
  • Наполните карманы приготовленной овощной смесью.
  • Посыпьте сверху сыром и специями.

Запекание:

  • Поместите фаршированные грудки на противень или в жаропрочную форму.
  • Запекайте 25 минут до готовности.

Результат:

Сочные грудки с овощной начинкой — идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой, но хочет разнообразить рацион.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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