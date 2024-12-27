Куриная грудка с секретом: попробуйте этот рецепт и удивитесь

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная грудка — лидер среди полезных видов мяса благодаря высокому содержанию белка. Врач-диетолог Маргарита Королева советует сделать её ещё полезнее и вкуснее, фаршировав овощами. Вот пошаговый рецепт, который легко повторить дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриное филе

Ингредиенты:

2 ст. л. оливкового масла

1 средний лук (нарезать кубиками)

1 красный и 1 зелёный болгарский перец (нарезать кубиками)

Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

4 куриные грудки (без кожи и костей)

1 стакан измельчённого сыра

2 ст. л. острой приправы

Как приготовить:

Подготовка духовки и овощей:

Разогрейте духовку до 180°С.

На сковороде разогрейте масло на среднем огне, обжарьте лук и перец в течение 5 минут до мягкости.

Добавьте соль и перец, перемешайте и дайте смеси остыть.

Фаршировка грудок:

В куриных грудках сделайте карманы (не разрезая их полностью).

Наполните карманы приготовленной овощной смесью.

Посыпьте сверху сыром и специями.

Запекание:

Поместите фаршированные грудки на противень или в жаропрочную форму.

Запекайте 25 минут до готовности.

Результат:

Сочные грудки с овощной начинкой — идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой, но хочет разнообразить рацион.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



