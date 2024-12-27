Секретная приправа для мягкого сала: узнайте, как её использовать

Мало кто знает, но добиться невероятной мягкости и аппетитного вкуса можно с помощью… сахарного песка!
Да-да, именно этот неожиданный ингредиент превращает привычный продукт в кулинарный шедевр.
Шаг 1. Подготовка сала с секретным ингредиентом
Возьмите 1 кг сала и нарежьте его на удобные кусочки. После этого каждый кусок тщательно обваляйте в сахаре (понадобится 150 г).
Заверните обработанное сало в пергаментную бумагу и отправьте его в холодильник ровно на 12 часов. Этот этап позволяет сахару проникнуть внутрь продукта и сделать его особенно нежным.
Шаг 2. Промывание и удаление лишней влаги
Через 12 часов достаньте сало из холодильника, промойте его прохладной водой и аккуратно промокните бумажными салфетками. Это важный момент — лишняя влага может испортить финальный результат.
Шаг 3. Создание ароматной солёной смеси
Теперь приготовим основу для финального этапа засолки.
Вам понадобятся:
Смешайте все ингредиенты в глубокой ёмкости. Каждый кусочек сала обваляйте в получившейся ароматной смеси.
Шаг 4. Завершающий этап
Повторно заверните сало в пергамент и вновь уберите его в холодильник, но теперь на 7 дней. За это время специи полностью пропитают продукт, а соль завершит процесс засолки.
Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.
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