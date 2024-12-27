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Секретная приправа для мягкого сала: узнайте, как её использовать

1:49
Еда

Мало кто знает, но добиться невероятной мягкости и аппетитного вкуса можно с помощью… сахарного песка!

сало
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сало

Да-да, именно этот неожиданный ингредиент превращает привычный продукт в кулинарный шедевр. 

Шаг 1. Подготовка сала с секретным ингредиентом
Возьмите 1 кг сала и нарежьте его на удобные кусочки. После этого каждый кусок тщательно обваляйте в сахаре (понадобится 150 г).

Заверните обработанное сало в пергаментную бумагу и отправьте его в холодильник ровно на 12 часов. Этот этап позволяет сахару проникнуть внутрь продукта и сделать его особенно нежным.

Шаг 2. Промывание и удаление лишней влаги
Через 12 часов достаньте сало из холодильника, промойте его прохладной водой и аккуратно промокните бумажными салфетками. Это важный момент — лишняя влага может испортить финальный результат.

Шаг 3. Создание ароматной солёной смеси
Теперь приготовим основу для финального этапа засолки.

Вам понадобятся:

  • поваренная соль (500 г)
  • лавровый лист (3 шт.)
  • измельчённый чеснок (5 зубчиков)
  • чёрный молотый перец (1 ч. л.)
  • хмели-сунели или другая ароматная приправа (1 ч. л.)

Смешайте все ингредиенты в глубокой ёмкости. Каждый кусочек сала обваляйте в получившейся ароматной смеси.

Шаг 4. Завершающий этап
Повторно заверните сало в пергамент и вновь уберите его в холодильник, но теперь на 7 дней. За это время специи полностью пропитают продукт, а соль завершит процесс засолки.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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