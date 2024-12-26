Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терапевт Шмелёва рассказала, сколько конфет можно в праздники взрослому
Ситуация на заправке: кто оплатит ущерб за неверное топливо
Джейсон Стейтем так и не сможет стать хорошим отцом для своей дочери
Почему собаки прыгают на гостей и как это исправить
Комнатные растения, которые очищают воздух ночью
Алмазные нанодатчики совершат революцию в биологических исследованиях
Россия ставит золотой рекорд! Добыча вырастет до 328 тонн
Вы можете влиять на продолжительность своей жизни! Ежедневная прогулка добавит 6 часов
Сигнал из космоса 1977 года: выдвинута новая гипотеза происхождения

Самый простой способ избавиться от скорлупы грецких орехов

1:04
Еда

Грецкие орехи украшают десерты, салаты и закуски, но их очистка порой превращается в настоящее испытание. Есть способ облегчить эту задачу: лайфхак с кипятком, которым поделился кулинарный эксперт.

Грецкие орехи
Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкие орехи

Что нужно сделать

Приготовьте воду:

  • Возьмите большую кастрюлю и налейте воду до половины или меньше.
  • Доведите воду до кипения.

Замочите орехи:

  • Опустите орехи в кипящую воду, не снимая скорлупу.
  • Дождитесь, пока вода снова закипит, и засеките 10 минут.

Остудите орехи:

  • Достаньте их шумовкой и дайте полностью остыть.

Результат

После такой обработки скорлупа грецких орехов становится мягче и легко разламывается руками. Вам не понадобятся опасные или неудобные инструменты для чистки.

Почему это работает

Кипяток размягчает структуру скорлупы, делая её более податливой. Этот способ экономит время и силы, а также сохраняет ядра орехов целыми.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем Аудио 
Популярное
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста

Баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года.

Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Сводка с фронта: в больнице Днепропетровска много генералов НАТО, Путин пообещал Киеву Орешника Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Последние материалы
Тайная история Северного полюса: как родина Санты стала частью рождественского волшебства
Будет ли гастрит, если не есть суп каждый день?
Как добавлять луковую шелуху в лунки? Правила, которые огородникам не стоит игнорировать
Кот сел спиной: сигнал примирения или протест
Как поливать толстянку, чтобы она не теряла листву
Как получить блонд дома: советы, которые сделают осветление безопасным
Самый простой способ избавиться от скорлупы грецких орехов
Как быстро и эффективно навести порядок в доме, если у вас мало времени
Россия и Аляска: история сделки, которая удивляет до сих пор
Экс-депутат Рады: Лондон и Байден ни при чём — Зеленский лично развязал войну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.