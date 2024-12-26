Самый простой способ избавиться от скорлупы грецких орехов

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Грецкие орехи украшают десерты, салаты и закуски, но их очистка порой превращается в настоящее испытание. Есть способ облегчить эту задачу: лайфхак с кипятком, которым поделился кулинарный эксперт.

Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грецкие орехи

Что нужно сделать

Приготовьте воду:

Возьмите большую кастрюлю и налейте воду до половины или меньше.

Доведите воду до кипения.

Замочите орехи:

Опустите орехи в кипящую воду, не снимая скорлупу.

Дождитесь, пока вода снова закипит, и засеките 10 минут.

Остудите орехи:

Достаньте их шумовкой и дайте полностью остыть.

Результат

После такой обработки скорлупа грецких орехов становится мягче и легко разламывается руками. Вам не понадобятся опасные или неудобные инструменты для чистки.

Почему это работает

Кипяток размягчает структуру скорлупы, делая её более податливой. Этот способ экономит время и силы, а также сохраняет ядра орехов целыми.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



