Самый простой способ избавиться от скорлупы грецких орехов

Грецкие орехи украшают десерты, салаты и закуски, но их очистка порой превращается в настоящее испытание. Есть способ облегчить эту задачу: лайфхак с кипятком, которым поделился кулинарный эксперт.
Приготовьте воду:
Замочите орехи:
Остудите орехи:
После такой обработки скорлупа грецких орехов становится мягче и легко разламывается руками. Вам не понадобятся опасные или неудобные инструменты для чистки.
Кипяток размягчает структуру скорлупы, делая её более податливой. Этот способ экономит время и силы, а также сохраняет ядра орехов целыми.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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