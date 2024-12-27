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Что пить с оливье, чтобы не жалеть утром

1:27
Еда

Оливье — классика новогоднего стола, но диетологи предупреждают: неверный выбор напитков может обернуться неприятностями для пищеварения. Как сделать застолье комфортным? Эксперты дали простые, но важные рекомендации.

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Чем не стоит запивать оливье

Диетолог Ирина Писарева объясняет, что ингредиенты салата — крахмалистые овощи, горошек и мясо — требуют времени для переваривания.

Если сочетать их с:

  • Соками (простые углеводы),
  • Газировкой, включая шампанское,
  • Сладкими алкогольными коктейлями,

это может привести к вздутию и тяжести в животе.

Что выбрать вместо этого

Лучшие напитки для запивания:

  • Вода с лимоном: помогает пищеварению и не создает лишней нагрузки.
  • Сухое тихое вино: подходит к праздничным блюдам, включая салаты.
  • Обычную воду без добавок лучше пить за 20-30 минут до еды.

Как правильно начать новогодний ужин

Врач Марина Макиша советует не начинать застолье с оливье.

Чтобы избежать несварения, придерживайтесь правильного порядка:

  1. Овощи — лёгкий старт для желудка.
  2. Рыбные или сырные закуски.
  3. Основные блюда, включая салаты.

В течение вечера полезно добавить в рацион ферментированные продукты, например, квашеную капусту, чтобы поддержать здоровье микрофлоры.

Уточнения

Оливье́ закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке. По распространённой версии, носит имя автора рецепта — французского шеф-повара Люсьена Оливье.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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