Что пить с оливье, чтобы не жалеть утром

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Оливье — классика новогоднего стола, но диетологи предупреждают: неверный выбор напитков может обернуться неприятностями для пищеварения. Как сделать застолье комфортным? Эксперты дали простые, но важные рекомендации.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Салат оливье

Чем не стоит запивать оливье

Диетолог Ирина Писарева объясняет, что ингредиенты салата — крахмалистые овощи, горошек и мясо — требуют времени для переваривания.

Если сочетать их с:

Соками (простые углеводы),

Газировкой, включая шампанское,

Сладкими алкогольными коктейлями,

это может привести к вздутию и тяжести в животе.

Что выбрать вместо этого

Лучшие напитки для запивания:

Вода с лимоном: помогает пищеварению и не создает лишней нагрузки.

Сухое тихое вино: подходит к праздничным блюдам, включая салаты.

Обычную воду без добавок лучше пить за 20-30 минут до еды.

Как правильно начать новогодний ужин

Врач Марина Макиша советует не начинать застолье с оливье.

Чтобы избежать несварения, придерживайтесь правильного порядка:

Овощи — лёгкий старт для желудка. Рыбные или сырные закуски. Основные блюда, включая салаты.

В течение вечера полезно добавить в рацион ферментированные продукты, например, квашеную капусту, чтобы поддержать здоровье микрофлоры.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке. По распространённой версии, носит имя автора рецепта — французского шеф-повара Люсьена Оливье.



