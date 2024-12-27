Что пить с оливье, чтобы не жалеть утром

Оливье — классика новогоднего стола, но диетологи предупреждают: неверный выбор напитков может обернуться неприятностями для пищеварения. Как сделать застолье комфортным? Эксперты дали простые, но важные рекомендации.
Диетолог Ирина Писарева объясняет, что ингредиенты салата — крахмалистые овощи, горошек и мясо — требуют времени для переваривания.
Если сочетать их с:
это может привести к вздутию и тяжести в животе.
Лучшие напитки для запивания:
Врач Марина Макиша советует не начинать застолье с оливье.
Чтобы избежать несварения, придерживайтесь правильного порядка:
В течение вечера полезно добавить в рацион ферментированные продукты, например, квашеную капусту, чтобы поддержать здоровье микрофлоры.
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке. По распространённой версии, носит имя автора рецепта — французского шеф-повара Люсьена Оливье.
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