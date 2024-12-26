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Апельсины и мандарины зимой: сколько их можно есть без вреда

1:21
Еда

Лимоны, апельсины, мандарины — символы зимнего сезона и настоящие помощники в укреплении иммунитета. Их богатый состав, особенно витамин С, делает эти фрукты незаменимыми для здоровья. Но сколько цитрусовых нужно есть, чтобы получить пользу без вреда?

Апельсины
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Апельсины

Польза цитрусовых

По словам дерматовенеролога Александры Филевой:

  • Содержание витамина С в цитрусовых достигает около 70 мг на 100 г — это почти 70% суточной нормы для взрослого.
  • Клетчатка в мякоти фруктов помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника и улучшает пищеварение.

Зимой апельсины, мандарины и лимоны особенно полезны для укрепления иммунной системы.

Сколько цитрусовых можно есть

Польза цитрусовых не безгранична.

Врач предупреждает, что чрезмерное употребление этих фруктов может вызвать:

  • Раздражение слизистой желудка из-за кислоты.
  • Брожение в кишечнике при переизбытке фруктов.
  • Аллергические реакции, даже у тех, кто не склонен к аллергии.

Рекомендуемая норма:

  • Для взрослых: 1-2 средних плода в день (300-400 г).
  • Для детей: 100-200 г, если фрукты переносятся хорошо.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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