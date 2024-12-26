Апельсины и мандарины зимой: сколько их можно есть без вреда

Лимоны, апельсины, мандарины — символы зимнего сезона и настоящие помощники в укреплении иммунитета. Их богатый состав, особенно витамин С, делает эти фрукты незаменимыми для здоровья. Но сколько цитрусовых нужно есть, чтобы получить пользу без вреда?
По словам дерматовенеролога Александры Филевой:
Зимой апельсины, мандарины и лимоны особенно полезны для укрепления иммунной системы.
Польза цитрусовых не безгранична.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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