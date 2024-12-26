Апельсины и мандарины зимой: сколько их можно есть без вреда

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимоны, апельсины, мандарины — символы зимнего сезона и настоящие помощники в укреплении иммунитета. Их богатый состав, особенно витамин С, делает эти фрукты незаменимыми для здоровья. Но сколько цитрусовых нужно есть, чтобы получить пользу без вреда?

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Апельсины

Польза цитрусовых

По словам дерматовенеролога Александры Филевой:

Содержание витамина С в цитрусовых достигает около 70 мг на 100 г — это почти 70% суточной нормы для взрослого.

Клетчатка в мякоти фруктов помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника и улучшает пищеварение.

Зимой апельсины, мандарины и лимоны особенно полезны для укрепления иммунной системы.

Сколько цитрусовых можно есть

Польза цитрусовых не безгранична.

Врач предупреждает, что чрезмерное употребление этих фруктов может вызвать:

Раздражение слизистой желудка из-за кислоты.

Брожение в кишечнике при переизбытке фруктов.

Аллергические реакции, даже у тех, кто не склонен к аллергии.

Рекомендуемая норма:

Для взрослых: 1-2 средних плода в день (300-400 г).

Для детей: 100-200 г, если фрукты переносятся хорошо.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



