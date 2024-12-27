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Лёгкое меню на Новый год: советы для встречи Зелёной Змеи

1:37
Еда

Как правильно встретить год Змеи, если вы хотите праздновать его за столом хоть немного в тон восточному гороскопу? Вариантов есть несколько. 

новогодний стол
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодний стол

Замороженные продукты и полуфабрикаты

Год Зелёной Змеи — время свежести и натуральности. Этот символ не терпит искусственных добавок и промышленной обработки. Вместо магазинных полуфабрикатов, таких как голубцы или стейки, приготовьте блюда своими руками. Добавьте немного тепла и любви в каждое угощение, и Змея это оценит.

Жирные и калорийные блюда

Зеленая Деревянная Змея предпочитает умеренность и изящество. Жирные и чрезмерно калорийные блюда могут вызвать её недовольство. Готовьте с минимумом масла и специй, делая акцент на натуральных продуктах. Украсьте стол обилием зелени — это точно придется по вкусу символу года. Даже десерты должны быть лёгкими: вместо тортов с жирным кремом выберите фруктовые угощения или муссы.

Злаки и бобовые

Хотя крупы и бобовые богаты полезными веществами, они создают ощущение тяжести, что не соответствует грациозной натуре Змеи. На гарнир лучше подать отварной или запечённый картофель, а также овощи-гриль. Они станут отличной альтернативой и поддержат легкость праздничного ужина.

Газировка и острые соусы

Шипучие напитки, такие как газировка, совсем не подходят для встречи года Змеи. Вместо них выбирайте морсы или натуральные соки. Что касается соусов, избегайте резких запахов и чрезмерной остроты — это может отпугнуть символ года и удачу вместе с ним.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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