Микропластик в чае: как не стать жертвой современных технологий

Чай в пакетиках — популярный выбор для многих: быстро, удобно, недорого. Однако учёные предупреждают об опасности, связанной с микропластиком, который выделяется из некоторых видов пакетиков в напиток. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие материалы вредны, а какие безопасны.
Исследования показывают, что не все чайные пакетики одинаково безопасны. Особую угрозу представляют те, которые созданы на полимерной основе, например:
Микропластик опасен тем, что, попадая в кишечник, он проникает в кровоток, повреждает клетки организма и даже может вызывать генетические изменения.
Доктор Павлова советует:
Даже если вы пьёте листовой чай, важно соблюдать простое правило:
Не пейте чай во время еды. Делайте перерыв минимум в 1 час, чтобы полезные вещества из пищи усваивались в полной мере.
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика, особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. Микропластик с гранулометрическим составом от 100 нм до 5 мм считается опасными для окружающей среды.
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