Микропластик в чае: как не стать жертвой современных технологий

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай в пакетиках — популярный выбор для многих: быстро, удобно, недорого. Однако учёные предупреждают об опасности, связанной с микропластиком, который выделяется из некоторых видов пакетиков в напиток. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие материалы вредны, а какие безопасны.

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Опасные материалы

Исследования показывают, что не все чайные пакетики одинаково безопасны. Особую угрозу представляют те, которые созданы на полимерной основе, например:

Нейлоновые "пирамидки": выделяют около 8,18 млн частиц микропластика на 1 мл напитка.

Целлюлозные пакетики (из обработанной древесины): до 135 млн частиц на 1 мл.

Пакетики из полипропилена: лидируют по выделению микропластика — 1,2 млрд частиц на 1 мл.

Микропластик опасен тем, что, попадая в кишечник, он проникает в кровоток, повреждает клетки организма и даже может вызывать генетические изменения.

Как снизить риск

Доктор Павлова советует:

Выбирайте рассыпной чай. Он не только безопаснее, но и часто имеет более насыщенный вкус. Избегайте полимерных пакетиков. Читайте состав и отдавайте предпочтение натуральным материалам.

Советы по чаепитию

Даже если вы пьёте листовой чай, важно соблюдать простое правило:

Не пейте чай во время еды. Делайте перерыв минимум в 1 час, чтобы полезные вещества из пищи усваивались в полной мере.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика, особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. Микропластик с гранулометрическим составом от 100 нм до 5 мм считается опасными для окружающей среды.

