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Микропластик в чае: как не стать жертвой современных технологий

1:40
Еда

Чай в пакетиках — популярный выбор для многих: быстро, удобно, недорого. Однако учёные предупреждают об опасности, связанной с микропластиком, который выделяется из некоторых видов пакетиков в напиток. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие материалы вредны, а какие безопасны.

чай
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чай

Опасные материалы

Исследования показывают, что не все чайные пакетики одинаково безопасны. Особую угрозу представляют те, которые созданы на полимерной основе, например:

  • Нейлоновые "пирамидки": выделяют около 8,18 млн частиц микропластика на 1 мл напитка.
  • Целлюлозные пакетики (из обработанной древесины): до 135 млн частиц на 1 мл.
  • Пакетики из полипропилена: лидируют по выделению микропластика — 1,2 млрд частиц на 1 мл.

Микропластик опасен тем, что, попадая в кишечник, он проникает в кровоток, повреждает клетки организма и даже может вызывать генетические изменения.

Как снизить риск

Доктор Павлова советует:

  1. Выбирайте рассыпной чай. Он не только безопаснее, но и часто имеет более насыщенный вкус.
  2. Избегайте полимерных пакетиков. Читайте состав и отдавайте предпочтение натуральным материалам.

Советы по чаепитию

Даже если вы пьёте листовой чай, важно соблюдать простое правило:

Не пейте чай во время еды. Делайте перерыв минимум в 1 час, чтобы полезные вещества из пищи усваивались в полной мере.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика, особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. Микропластик с гранулометрическим составом от 100 нм до 5 мм считается опасными для окружающей среды.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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