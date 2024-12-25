Как превратить оливье в полезный салат: секреты удачного рецепта

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Мало кто представляет новогодний стол без оливье, но традиционный рецепт этого салата не назовёшь полезным. Как придать блюду не только вкус, но и пользу? Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам приготовить оливье в новом формате.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Салат оливье

Замените колбасу на полезные белки

Первый шаг к полезному оливье — замена колбасы. Отличным вариантом будет варёная курица, говядина или копчёный лосось. Последний особенно полезен, так как богат омега-3 жирными кислотами, необходимыми для работы мозга и здоровья сердца. Кроме того, в лососе содержится витамин D, который помогает организму усваивать кальций и фосфор.

Хотите сделать блюдо праздничным — украсьте каждую порцию ложкой красной икры — это не только красиво, но и полезно.

Откажитесь от маринованных огурцов

Маринованные огурцы, хотя и добавляют салату яркий вкус, могут быть заменены на свежие. Это сделает блюдо менее солёным и более полезным.

Картофель или батат

Традиционный картофель можно уменьшить в количестве или заменить на батат. Последний обладает более низким гликемическим индексом и содержит больше витаминов.

Домашний майонез вместо магазинного

Готовый майонез из магазина содержит консерванты и лишние добавки.

Основа — взбитые яичные желтки.

Масло — подсолнечное или оливковое.

Для вкуса добавьте дижонскую горчицу, лимонный сок и немного чеснока.

Домашний майонез не только вкуснее, но и позволит вам точно контролировать состав.

Вкусный и полезный оливье

Сделать привычное блюдо полезным несложно. Достаточно внести несколько изменений: заменить колбасу, обновить состав овощей, и выбрать натуральные ингредиенты для соуса. Ваши гости точно оценят новый подход к классическому салату!

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

