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Как превратить оливье в полезный салат: секреты удачного рецепта

2:00
Еда

Мало кто представляет новогодний стол без оливье, но традиционный рецепт этого салата не назовёшь полезным. Как придать блюду не только вкус, но и пользу? Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам приготовить оливье в новом формате.

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Замените колбасу на полезные белки

Первый шаг к полезному оливье — замена колбасы. Отличным вариантом будет варёная курица, говядина или копчёный лосось. Последний особенно полезен, так как богат омега-3 жирными кислотами, необходимыми для работы мозга и здоровья сердца. Кроме того, в лососе содержится витамин D, который помогает организму усваивать кальций и фосфор.

Хотите сделать блюдо праздничным — украсьте каждую порцию ложкой красной икры — это не только красиво, но и полезно.

Откажитесь от маринованных огурцов

Маринованные огурцы, хотя и добавляют салату яркий вкус, могут быть заменены на свежие. Это сделает блюдо менее солёным и более полезным.

Картофель или батат

Традиционный картофель можно уменьшить в количестве или заменить на батат. Последний обладает более низким гликемическим индексом и содержит больше витаминов.

Домашний майонез вместо магазинного

Готовый майонез из магазина содержит консерванты и лишние добавки. 

Основа — взбитые яичные желтки.
Масло — подсолнечное или оливковое.
Для вкуса добавьте дижонскую горчицу, лимонный сок и немного чеснока.
Домашний майонез не только вкуснее, но и позволит вам точно контролировать состав.

Вкусный и полезный оливье

Сделать привычное блюдо полезным несложно. Достаточно внести несколько изменений: заменить колбасу, обновить состав овощей, и выбрать натуральные ингредиенты для соуса. Ваши гости точно оценят новый подход к классическому салату!

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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