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Яйца без кур: что предложат нам технологии будущего

1:41
Еда

Растительные аналоги яиц: ученые на пороге революции в питании

Создание растительных заменителей яиц — амбициозная задача, которой заняты учёные и ведущие компании. Каждый год в мире потребляются миллиарды яиц, что вызывает серьёзные вопросы об экологии и благополучии животных.

Куриные яйца
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Куриные яйца

Почему это важно

Растительные яйца должны не только заменить оригинал, но и выполнять те же функции. Они связывают ингредиенты, работают как эмульгаторы и придают блюдам текстуру. Это делает задачу разработки особенно сложной.

Научные исследования

Группа исследователей из Массачусетского университета в Амхерсте, возглавляемая Дэвидом Джулианом Макклементсом, активно изучает свойства яичных белков. Их цель — воспроизвести способность белков сворачиваться при нагревании, создавая структуру геля. У растительных белков, таких как соевые, из маша и бобов люпина, этот процесс требует больше времени и более высокой температуры.

Технологии будущего

Современные технологии, такие как прецизионная ферментация, становятся основой для создания альтернатив. Этот метод позволяет получать белки в больших объемах, делая растительные аналоги яиц питательными, вкусными и удобными в производстве.

Шаги к новой кулинарии

Каждый день учёные приближаются к созданию идеального растительного яйца. Такие заменители могут изменить подход к кулинарии, стать доступным и экологичным продуктом, который будет конкурировать с традиционными яйцами.

Уточнения

Эмульга́торы - вещества, обеспечивающие создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей.
 

Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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