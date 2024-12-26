Яйца без кур: что предложат нам технологии будущего

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Растительные аналоги яиц: ученые на пороге революции в питании

Создание растительных заменителей яиц — амбициозная задача, которой заняты учёные и ведущие компании. Каждый год в мире потребляются миллиарды яиц, что вызывает серьёзные вопросы об экологии и благополучии животных.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Куриные яйца

Почему это важно

Растительные яйца должны не только заменить оригинал, но и выполнять те же функции. Они связывают ингредиенты, работают как эмульгаторы и придают блюдам текстуру. Это делает задачу разработки особенно сложной.

Научные исследования

Группа исследователей из Массачусетского университета в Амхерсте, возглавляемая Дэвидом Джулианом Макклементсом, активно изучает свойства яичных белков. Их цель — воспроизвести способность белков сворачиваться при нагревании, создавая структуру геля. У растительных белков, таких как соевые, из маша и бобов люпина, этот процесс требует больше времени и более высокой температуры.

Технологии будущего

Современные технологии, такие как прецизионная ферментация, становятся основой для создания альтернатив. Этот метод позволяет получать белки в больших объемах, делая растительные аналоги яиц питательными, вкусными и удобными в производстве.

Шаги к новой кулинарии

Каждый день учёные приближаются к созданию идеального растительного яйца. Такие заменители могут изменить подход к кулинарии, стать доступным и экологичным продуктом, который будет конкурировать с традиционными яйцами.

Уточнения

Эмульга́торы - вещества, обеспечивающие создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей.





Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.

