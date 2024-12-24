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Полезная тост-пицца безо всякого вреда для фигуры за 10 минут

1:09
Еда

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире, но зачастую она ассоциируется с не самой полезной едой. Однако можно приготовить здоровую пиццу, которая будет не менее вкусной, но при этом более питательной и менее калорийной. В этом рецепте мы расскажем, как это сделать.

Тосты с сыром и маслинами
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тосты с сыром и маслинами

Ингредиенты для здоровой пиццы:

  • Цельнозерновой хлеб — 6 ломтиков;
  • Оливковое масло — 2 ст. л.;
  • Помидоры черри — 200 г;
  • Сыр пармезан — 100 г;
  • Сыр буррата — 1 шт.;
  • Трюфельное масло — 2 ст. л.;
  • Лимон — 1 шт.;
  • Соль — 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте хлеб, помидоры черри и сыр буррата кружочками.
  2. В небольшой миске смешайте тёртый пармезан, трюфельное и оливковое масло, лимонный сок и соль.
  3. Выложите хлеб на противень, сверху разместите сыр, помидоры и полейте приготовленной заправкой.
  4. Запекайте вашу тост-пиццу в разогретой до 180°C духовке в течение 10 минут.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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