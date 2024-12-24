Полезная тост-пицца безо всякого вреда для фигуры за 10 минут

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире, но зачастую она ассоциируется с не самой полезной едой. Однако можно приготовить здоровую пиццу, которая будет не менее вкусной, но при этом более питательной и менее калорийной. В этом рецепте мы расскажем, как это сделать.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тосты с сыром и маслинами

Ингредиенты для здоровой пиццы:

Цельнозерновой хлеб — 6 ломтиков;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Помидоры черри — 200 г;

Сыр пармезан — 100 г;

Сыр буррата — 1 шт.;

Трюфельное масло — 2 ст. л.;

Лимон — 1 шт.;

Соль — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Нарежьте хлеб, помидоры черри и сыр буррата кружочками. В небольшой миске смешайте тёртый пармезан, трюфельное и оливковое масло, лимонный сок и соль. Выложите хлеб на противень, сверху разместите сыр, помидоры и полейте приготовленной заправкой. Запекайте вашу тост-пиццу в разогретой до 180°C духовке в течение 10 минут.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.



Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

