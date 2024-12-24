Полезная тост-пицца безо всякого вреда для фигуры за 10 минут

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире, но зачастую она ассоциируется с не самой полезной едой. Однако можно приготовить здоровую пиццу, которая будет не менее вкусной, но при этом более питательной и менее калорийной. В этом рецепте мы расскажем, как это сделать.
Ингредиенты для здоровой пиццы:
Приготовление:
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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