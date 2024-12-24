Почему иностранцы не любят холодец: мнение диетолога

3:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт из клиники экспертной медицины "Медгород" Наталья Лазуренко в разговоре с Pravda.Ru поделилась своим мнением о сообщении, касающемся холодца.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ холодец

Ранее стало известно, что холодец оказался в списке самых нелюбимых блюд мира, заняв в нём 56-е место. В то же время, кефир, творог, икра белуги и русского осетра, калининградский марципан, бефстроганов и медовик были признаны одними из лучших блюд.

Эксперт напомнила, что холодец — это традиционное русское блюдо, которое в преддверии Нового года будет присутствовать на многих столах. А не любят его не россияне, а иностранцы, проживающие в разных уголках мира, включая Африку, Англию и Норвегию.

"Не знаю, чем холодец может не нравиться некоторым людям, возможно, это связано с индивидуальной непереносимостью или предпочтениями. Само по себе это блюдо очень полезно, так как содержит белок, необходимый для работы всего организма, и желатиновую основу, богатую питательными веществами и коллагеном, который является основой для формирования костной ткани", — рассказала Наталья Лазуренко.

Специалист напомнила, что наш организм в целом основан на белках: гормоны, белки-переносчики и другие важные соединения — всё это белковые структуры. Поэтому для полноценной работы нам необходим этот строительный материал.

"За границей, возможно, нет аналогов холодца, которые пользуются такой же любовью. Или же люди просто не умеют его готовить и не пробовали настоящий русский холодец. Если говорить об Африке, то это блюдо нехарактерно для них. Они там много чего не любят", — отметила диетолог.

Наталья Лазуренко добавила, что в России холодец считается одним из люксовых блюд, который подходит русским людям и дарит всё, что может дать белковый продукт. В России его любят, умеют готовить и ценят за его пользу для здоровья.

"Странная статистика. Скорее всего, это неправильное приготовление холодца, неправильное хранение, поэтому блюдо и не заслужило такого признания. Подача, опять же, она должна быть как-то красивенько оформлена, петрушечка, морковочка. Это тоже влияет на вкусовые предпочтения", — выразила мнение эксперт.

У иностранцев может быть что-то отдалённо похожее на холодец в виде желе, но вряд ли есть несладкие варианты. В Англии есть сладкий пудинг, который также имеет желеобразную консистенцию, но это совсем другое блюдо, и сравнивать его с холодцом сложно, сказала Лазуренко.

"Получается, что у иностранцев мало аналогов холодца, но мы будем продолжать любить холодец и использовать на благо своего здоровья", — заключила диетолог.

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

