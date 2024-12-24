Паста с помидорами и фетой: вкусный и полезный обед всего за 15 минут

Если вы ищете быстрый и вкусный рецепт обеда, который не требует сложных ингредиентов и приготовления, то этот рецепт пасты идеально вам подойдёт. Он сочетает в себе простоту и изысканность, а результат порадует вас и ваших близких. Попробуйте приготовить этот лёгкий и ароматный обед — вы не пожалеете!
Этот легкий и быстрый обед включает в себя следующие ингредиенты (на 2 порции):
Процесс приготовления
Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
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