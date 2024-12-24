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Паста с помидорами и фетой: вкусный и полезный обед всего за 15 минут

1:21
Еда

Если вы ищете быстрый и вкусный рецепт обеда, который не требует сложных ингредиентов и приготовления, то этот рецепт пасты идеально вам подойдёт. Он сочетает в себе простоту и изысканность, а результат порадует вас и ваших близких. Попробуйте приготовить этот лёгкий и ароматный обед — вы не пожалеете!

Паста с помидорами черри
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста с помидорами черри

Этот легкий и быстрый обед включает в себя следующие ингредиенты (на 2 порции):

  • 350 г помидоров черри,
  • 1 головка лука-шалота,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 1/3 чайной ложки соли,
  • 1/2 чайной ложки хлопьев красного перца,
  • 100 г сыра фета,
  • 3 веточки тимьяна,
  • 280 г макарон,
  • 1 лимон,
  • 15 г свежего базилика

Процесс приготовления

  1. Нарежьте чеснок, лук и помидоры черри.
  2. Смешайте все ингредиенты в форме для запекания, добавьте соль, оливковое масло, тимьян, хлопья красного перца и цедру лимона.
  3. Запекайте в духовке при температуре 170 градусов в течение 15 минут.
  4. В это время отварите макароны.
  5. Смешайте макароны с соусом из духовки и украсьте базиликом.
  6. Подавайте блюдо с куриной грудкой, приготовленной на гриле.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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