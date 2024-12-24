Паста с помидорами и фетой: вкусный и полезный обед всего за 15 минут

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете быстрый и вкусный рецепт обеда, который не требует сложных ингредиентов и приготовления, то этот рецепт пасты идеально вам подойдёт. Он сочетает в себе простоту и изысканность, а результат порадует вас и ваших близких. Попробуйте приготовить этот лёгкий и ароматный обед — вы не пожалеете!

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паста с помидорами черри

Этот легкий и быстрый обед включает в себя следующие ингредиенты (на 2 порции):

350 г помидоров черри,

1 головка лука-шалота,

3 зубчика чеснока,

2 столовые ложки оливкового масла,

1/3 чайной ложки соли,

1/2 чайной ложки хлопьев красного перца,

100 г сыра фета,

3 веточки тимьяна,

280 г макарон,

1 лимон,

15 г свежего базилика

Процесс приготовления

Нарежьте чеснок, лук и помидоры черри. Смешайте все ингредиенты в форме для запекания, добавьте соль, оливковое масло, тимьян, хлопья красного перца и цедру лимона. Запекайте в духовке при температуре 170 градусов в течение 15 минут. В это время отварите макароны. Смешайте макароны с соусом из духовки и украсьте базиликом. Подавайте блюдо с куриной грудкой, приготовленной на гриле.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.



Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

