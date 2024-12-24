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Холодец снова оказался в списке самых невкусных блюд мира

1:25
Еда

Холодец, известный также как студень, занял 64-е место в списке самых невкусных блюд мира, составленном энциклопедией TasteAtlas.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

Это традиционное русское желеобразное блюдо, которое подают холодным, уже не в первый раз оказывается в антирейтинге. Так, год назад холодец также включили включили в данный антирейтинг, где он красовался на 67 месте.

Название холодца происходит от слова "холод" и указывает на то, что продукт всегда подаётся в холодном виде. Холодец относится к аппетайзерам — закускам, которые призваны пробуждать аппетит.

Эксперты утверждают, что холодец приобрёл популярность в XIX веке и в то время его ели преимущественно слуги. Ещё одно блюдо из России, которое также не первый раз попало в антирейтинг, — якутский салат "Индигирка", состоящий из замороженной рыбы, лука и растительного масла.

В 2024 году звание худшего блюда в мире досталось бразильскому стейку coxão duro, приготовленному из жёсткой говядины. На втором месте оказались кровяные клёцки, которые являются традиционным блюдом в Швеции и Лапландии. На третьей строке — исландское блюдо хакарль, представляющее собой ферментированное мясо акулы.

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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