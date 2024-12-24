Курица в сливочном соусе, которая сразу же завоюет сердце любого мужчины

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

TikTok стал настоящим источником вдохновения для кулинаров, предлагая множество полезных советов и рекомендаций. Однако среди них выделяется один рецепт, который завоевал сердца многих пользователей. Это рецепт курицы, известный как "Выходи за меня".

Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Курица в сметанном соусе

Если вы хотите удивить своих близких и приготовить что-то особенное, то мы настоятельно рекомендуем вам попробовать этот восхитительный рецепт. Он невероятно прост и не требует особых навыков. Всего за 30 минут вы сможете создать вкусное и ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

Куриное филе — 2,5 кг,

Кошерная соль — 1 чайная ложка,

Чёрный молотый перец — 1 чайная ложка,

Оливковое масло — 1 столовая ложка,

Чеснок — 3 зубчика,

Свежий тимьян — 2 чайные ложки,

Сушёный орегано — 1 чайная ложка,

Хлопья красного перца — 0,5 чайной ложки,

Сливки 33-35% — 1 стакан,

Куриный бульон — 0,5 стакана,

Вяленые помидоры — 0,5 стакана,

Тёртый пармезан — 0,5 стакана,

Базилик зелёный — по вкусу

Способ приготовления

Промойте куриное филе и обсушите его бумажным полотенцем. Посолите и поперчите с обеих сторон. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Когда масло нагреется, выложите курицу и жарьте до румяности, на это потребуется около 4 минут с каждой стороны. Переложите курицу на тарелку, а в сковороду добавьте измельчённый чеснок, тимьян, орегано и хлопья перца. Обжаривайте, пока не почувствуете аромат специй, примерно 30 секунд. Влейте сливки, куриный бульон, вяленые помидоры, тёртый пармезан, оставшуюся соль и перец. Перемешайте и убавьте огонь. Тушите до лёгкого загустения, около 3 минут. Верните курицу в сковороду с соусом, перемешайте и подавайте к столу.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.



Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

