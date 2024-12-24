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Курица в сливочном соусе, которая сразу же завоюет сердце любого мужчины

2:13
Еда

TikTok стал настоящим источником вдохновения для кулинаров, предлагая множество полезных советов и рекомендаций. Однако среди них выделяется один рецепт, который завоевал сердца многих пользователей. Это рецепт курицы, известный как "Выходи за меня".

Курица в сметанном соусе
Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Курица в сметанном соусе

Если вы хотите удивить своих близких и приготовить что-то особенное, то мы настоятельно рекомендуем вам попробовать этот восхитительный рецепт. Он невероятно прост и не требует особых навыков. Всего за 30 минут вы сможете создать вкусное и ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2,5 кг,
  • Кошерная соль — 1 чайная ложка,
  • Чёрный молотый перец — 1 чайная ложка,
  • Оливковое масло — 1 столовая ложка,
  • Чеснок — 3 зубчика,
  • Свежий тимьян — 2 чайные ложки,
  • Сушёный орегано — 1 чайная ложка,
  • Хлопья красного перца — 0,5 чайной ложки,
  • Сливки 33-35% — 1 стакан,
  • Куриный бульон — 0,5 стакана,
  • Вяленые помидоры — 0,5 стакана,
  • Тёртый пармезан — 0,5 стакана,
  • Базилик зелёный — по вкусу

Способ приготовления

  1. Промойте куриное филе и обсушите его бумажным полотенцем. Посолите и поперчите с обеих сторон.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Когда масло нагреется, выложите курицу и жарьте до румяности, на это потребуется около 4 минут с каждой стороны.
  3. Переложите курицу на тарелку, а в сковороду добавьте измельчённый чеснок, тимьян, орегано и хлопья перца. Обжаривайте, пока не почувствуете аромат специй, примерно 30 секунд.
  4. Влейте сливки, куриный бульон, вяленые помидоры, тёртый пармезан, оставшуюся соль и перец. Перемешайте и убавьте огонь. Тушите до лёгкого загустения, около 3 минут.
  5. Верните курицу в сковороду с соусом, перемешайте и подавайте к столу.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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