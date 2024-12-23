Выяснилось, почему треть россиян будет покупать на новогодний стол готовые блюда

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Треть россиян (36%) намерены приобрести готовые салаты и закуски для новогоднего стола в магазинах. При этом 47% планируют готовить самостоятельно, а 17% намерены провести праздник дома, избегая посещения ресторанов. Результаты исследования были проведены гипермаркетом "ОКей".

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Праздничный стол

Основной причиной, по которой люди отказываются от самостоятельного приготовления блюд, является нехватка времени. Это отметили 68% участников опроса. Ещё 18% считают, что покупка готовых блюд помогает избежать стресса, связанного с планированием и приготовлением праздничного стола. Для 6% важно, чтобы продуктов хватило на весь период праздника, а 3% не уверены в своих кулинарных навыках. Лишь 1% респондентов намерены ограничиться бокалом шампанского и вообще отказаться от еды в Новый год.

Те, кто предпочитает готовить самостоятельно, руководствуются семейными традициями (53%) и получают удовольствие от того, что готовят сами (21%), пишет Газета.Ru.

Оливье остаётся самым популярным блюдом на новогоднем столе — его выбирают 73% опрошенных. Второе место занимает селёдка под шубой (21%). Мандарины, мясные и сырные нарезки, а также холодец также являются неотъемлемыми атрибутами праздника.

Большинство (49%) предпочитают блюда из птицы на горячее. Цыплёнка планируют запекать 88% респондентов, утку — 9%, а гуся — 3%. Мясо будет на столе у 32% россиян. Свинину готовят 71% опрошенных, говядину — 27%. Рыбу выбрали 8% участников опроса, а вегетарианские блюда планируют подавать 2%. В этом году большой популярностью пользуется пряная свиная рулька.

На десерт планируют подавать торты и пирожные. Заказывать торт будут 19% опрошенных, а 13% собираются печь его самостоятельно. Остальные планируют приобрести проверенный торт в магазине. Творожные торты оказались самыми популярными среди россиян (72%), а профитроли — любимыми пирожными (36%).

Большинство опрошенных планируют закупить продукты для новогоднего стола на сумму до 20 тысяч рублей. 61% респондентов собирается потратить больше всего на колбасы, сыры и морепродукты. Алкоголь занимает второе место по затратам, а фрукты и овощи — третье.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

