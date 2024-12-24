Котлеты получатся сочными и вкусными, если вы добавите к ним такую заправку

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Мясной фарш — 1 кг. Сухой чеснок — 5 г. Лук — 1 шт. Горчица — 50 г. Сливки — 150 г. Укроп — 15 г. Куркума — 5 г. Соль, специи — по вкусу.

Процесс приготовления

1. Выложите фарш в миску, добавьте специи, соль и сухой чеснок. Всё тщательно перемешайте.

2. Измельчите лук и добавьте его в фарш.

3. Сформируйте небольшие котлеты или тефтели и выложите их в форму.

4. В другой миске смешайте две чайные ложки соли, куркуму, чёрный перец, горчицу и измельчённый укроп. Добавьте сливки и хорошо перемешайте.

5. Полейте заготовки приготовленным соусом.

6. Запекайте в духовке при температуре 180°C около 40 минут.

7. По истечении времени можно посыпать котлеты тёртым сыром.

Фото: flickr. com by Heather Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куриная котлета

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

