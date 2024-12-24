Котлеты получатся сочными и вкусными, если вы добавите к ним такую заправку

1. Выложите фарш в миску, добавьте специи, соль и сухой чеснок. Всё тщательно перемешайте.
2. Измельчите лук и добавьте его в фарш.
3. Сформируйте небольшие котлеты или тефтели и выложите их в форму.
4. В другой миске смешайте две чайные ложки соли, куркуму, чёрный перец, горчицу и измельчённый укроп. Добавьте сливки и хорошо перемешайте.
5. Полейте заготовки приготовленным соусом.
6. Запекайте в духовке при температуре 180°C около 40 минут.
7. По истечении времени можно посыпать котлеты тёртым сыром.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.