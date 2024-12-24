Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему некоторые сладости лучше исключить из детских подарков
Эксперт объяснил, почему российский газ — лучшее предложение для Европы в 2024 году
Эксперты назвали способы обезопасить елку от кота
Секреты праздничного образа: акценты, которые сделают ваш стиль незабываемым
Кинолог назвал места, в которых опасно гулять с собакой зимой
Тканевые маски: модный тренд или пустая трата времени
Как превратить старую квартиру в модное пространство в стиле фьюжн
Секреты стиля состоятельных людей: что носить и избегать
Обитаемые планеты в нашей галактике: мифы о внеземной жизни и реальность научных исследований

Котлеты получатся сочными и вкусными, если вы добавите к ним такую заправку

1:05
Еда

Ингредиенты

  1. Мясной фарш — 1 кг.
  2. Сухой чеснок — 5 г.
  3. Лук — 1 шт.
  4. Горчица — 50 г.
  5. Сливки — 150 г.
  6. Укроп — 15 г.
  7. Куркума — 5 г.
  8. Соль, специи — по вкусу.

Процесс приготовления

1. Выложите фарш в миску, добавьте специи, соль и сухой чеснок. Всё тщательно перемешайте.
2. Измельчите лук и добавьте его в фарш.
3. Сформируйте небольшие котлеты или тефтели и выложите их в форму.
4. В другой миске смешайте две чайные ложки соли, куркуму, чёрный перец, горчицу и измельчённый укроп. Добавьте сливки и хорошо перемешайте.
5. Полейте заготовки приготовленным соусом.
6. Запекайте в духовке при температуре 180°C около 40 минут.
7. По истечении времени можно посыпать котлеты тёртым сыром.

Куриная котлета
Фото: flickr. com by Heather Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куриная котлета

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Домашние животные
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе Аудио 
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке Аудио 
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Наука и техника
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Последние материалы
Зачем кошки следят за своими хозяевами? Учёные дали ответ на этот вопрос
Откуда пошёл миф о сыре и кошмарах
Системы безопасности, которые не работают в России, и те, которые спасают жизни
Наша планета под угрозой: как защитить Землю от астероидов
Котлеты получатся сочными и вкусными, если вы добавите к ним такую заправку
Германия насыщает Украину ПВО перед попыткой наступления ВСУ
ЦБ увидел свет в конце инфляционного туннеля
Преимущества и риски присутствия на сервисе при ремонте автомобиля
Секреты успешного выращивания хойи в домашних условиях
Отменить секунду: как климатические изменения меняют наше восприятие времени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.