Праздничное блюдо казахской кухни: приготовьте на Новый год восхитительный бешбармак

Для идеального бешбармака рекомендуется использовать разные виды мяса, такие как говядина, баранина. Домашняя лапша придаёт блюду особую текстуру, которая нравится многим.
1. Мясо промыть, положить в кастрюлю с холодной водой и варить на слабом огне 2–3 часа, периодически снимая пену. Важно, чтобы бульон был прозрачным.
2. Лук нарезать кольцами и замариновать в бульоне с добавлением соли и перца.
3. Отварить жайму отдельно в бульоне для придания аромата.
4. Выложить готовое мясо на большое блюдо, рядом разместить лапшу и залить всё бульоном. Сверху украсить маринованным луком и свежей зеленью.
Бешбарма́к бишбарма́к, бесбарма́к (баш. бишбармаҡ, ҡуллама; каз. бесбармақ, нарын; каракалп. turama; кирг. бешбармак, тууралган эт, нарын; тат. бишбармак, куллама; туркм. dograma; уйг. нерин, тутмач; узб. norin) — традиционное мясо-мучное блюдо тюркоязычных народов.
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