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Праздничное блюдо казахской кухни: приготовьте на Новый год восхитительный бешбармак

1:04
Еда

Для идеального бешбармака рекомендуется использовать разные виды мяса, такие как говядина, баранина. Домашняя лапша придаёт блюду особую текстуру, которая нравится многим.

Тушеная баранина с весенними овощами
Фото: commons.wikimedia. org by TonyHagale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушеная баранина с весенними овощами

Ингредиенты

  1. Говядина или баранина — 1,5 кг.
  2. Жайма (домашняя лапша) — 400 г.
  3. Лук — 3 шт.
  4. Соль, перец — по вкусу.
  5. Зелень для украшения.

Приготовление

1. Мясо промыть, положить в кастрюлю с холодной водой и варить на слабом огне 2–3 часа, периодически снимая пену. Важно, чтобы бульон был прозрачным.
2. Лук нарезать кольцами и замариновать в бульоне с добавлением соли и перца.
3. Отварить жайму отдельно в бульоне для придания аромата.
4. Выложить готовое мясо на большое блюдо, рядом разместить лапшу и залить всё бульоном. Сверху украсить маринованным луком и свежей зеленью.

Уточнения

Бешбарма́к бишбарма́к, бесбарма́к (баш. бишбармаҡ, ҡуллама; каз. бесбармақ, нарын; каракалп. turama; кирг. бешбармак, тууралган эт, нарын; тат. бишбармак, куллама; туркм. dograma; уйг. нерин, тутмач‎; узб. norin) — традиционное мясо-мучное блюдо тюркоязычных народов.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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