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Как приготовить простой и вкусный лимонный пирог

1:39
Еда

Зимой хочется ярких, солнечных вкусов, и цитрусовые становятся фаворитами на кухне. Этот лимонный пирог — идеальный десерт для уютных зимних дней. Его легко приготовить, и он одинаково хорош как для праздничного стола, так и для обычного чаепития.

Тёртый пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёртый пирог

Ингредиенты:

  • Сахар — 12 ст. л.
  • Молоко — 12 ст. л.
  • Растительное масло — 12 ст. л.
  • Мука — 12 ст. л.
  • Яйца — 3 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1 пакетик
  • Шоколад — для глазури

Как приготовить лимонный пирог

Приготовление основы

Сначала взбейте яйца с сахаром до пышной массы, затем добавьте молоко и растительное масло, продолжая взбивать.

Цитрусовая нотка

С лимона снимите цедру и выжмите сок. Добавьте всё это в яично-молочную смесь, тщательно перемешайте.

Смешивание с сухими ингредиентами

Муку просейте вместе с разрыхлителем и постепенно вводите в смесь. Замешивайте тесто до однородной консистенции.

Выпекание

Форму для выпечки смажьте маслом, вылейте тесто и поставьте в разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте пирог 25-30 минут, пока верх не станет золотистым.

Шоколадная глазурь

Пока пирог остывает, растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Полейте готовый пирог глазурью и дайте ей застыть.
Пирог готов! Подавайте его к столу с чашкой горячего чая или кофе. Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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