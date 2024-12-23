Как приготовить простой и вкусный лимонный пирог

Зимой хочется ярких, солнечных вкусов, и цитрусовые становятся фаворитами на кухне. Этот лимонный пирог — идеальный десерт для уютных зимних дней. Его легко приготовить, и он одинаково хорош как для праздничного стола, так и для обычного чаепития.
Ингредиенты:
Как приготовить лимонный пирог
Приготовление основы
Сначала взбейте яйца с сахаром до пышной массы, затем добавьте молоко и растительное масло, продолжая взбивать.
Цитрусовая нотка
С лимона снимите цедру и выжмите сок. Добавьте всё это в яично-молочную смесь, тщательно перемешайте.
Смешивание с сухими ингредиентами
Муку просейте вместе с разрыхлителем и постепенно вводите в смесь. Замешивайте тесто до однородной консистенции.
Выпекание
Форму для выпечки смажьте маслом, вылейте тесто и поставьте в разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте пирог 25-30 минут, пока верх не станет золотистым.
Шоколадная глазурь
Пока пирог остывает, растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Полейте готовый пирог глазурью и дайте ей застыть.
Пирог готов! Подавайте его к столу с чашкой горячего чая или кофе. Приятного аппетита!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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