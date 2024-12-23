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Как приготовить драники без потемнения картофеля

1:37
Еда

Драники — простое и вкусное блюдо, которое любят в каждой семье. Но приготовление часто омрачается потемнением картофельной массы, что портит внешний вид блюда. Однако существуют простые хитрости, которые помогут сохранить аппетитный вид и вкус драников.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Выбор картофеля: залог успеха

Для драников лучше всего подходит картофель жёлтых сортов. Эти сорта содержат меньше крахмала, что снижает вероятность потемнения массы.

Лук против потемнения

Один из самых простых способов предотвратить потемнение — добавить в картофельную массу лук. Для этого сначала натрите луковицу на мелкой тёрке, а затем сразу смешайте её с натёртым картофелем. Луковый сок замедляет окисление и сохраняет цвет массы.

Избавляемся от лишней влаги

После смешивания картофеля и лука обязательно отожмите массу. Это действие не влияет на цвет, но сделает тесто более плотным и позволит использовать меньше муки. В результате драники будут лёгкими и хрустящими.

Сметана для нежности

Добавьте в картофельную массу 1-2 столовые ложки сметаны на полкилограмма картофеля. Этот ингредиент не только улучшает вкус, делая блюдо мягким и нежным, но и дополнительно защищает картофель от потемнения.

Используя простые советы, вы сможете приготовить идеальные драники, которые будут радовать как своим вкусом, так и внешним видом. Попробуйте уже сегодня!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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