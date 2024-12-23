Закуска с морковью по-корейски: удивите гостей

Морковь по-корейски, как и винегрет, немного утратила свою популярность на праздничных столах. Но это вовсе не повод забывать о ней! Из привычной моркови можно создать оригинальную и пикантную закуску, которая точно понравится вашим гостям.
Вам понадобятся:
Как приготовить:
Подготовка моркови:
Готовую морковь по-корейски измельчите в блендере до однородной массы.
Подготовка яиц:
Отварите яйца вкрутую, очистите и также измельчите их блендером в отдельной миске.
Приготовление заправки:
Смешайте густую сметану с горчицей до получения однородной массы.
Формирование рулетов:
На ломтик плавленого сыра выложите слоями: сначала морковь, затем яйца, а сверху немного заправки.
Декор:
Посыпьте заготовку мелко нарезанной зеленью и аккуратно сверните ломтик сыра в рулет.
Вариант с лавашом:
Для более сытной закуски используйте лаваш — просто заверните ингредиенты вместе с сыром.
Получается нежная, вкусная и очень оригинальная закуска, которая украсит ваш стол и станет настоящим хитом праздника. Приятного аппетита!
Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).
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