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Закуска с морковью по-корейски: удивите гостей

1:27
Еда

Морковь по-корейски, как и винегрет, немного утратила свою популярность на праздничных столах. Но это вовсе не повод забывать о ней! Из привычной моркови можно создать оригинальную и пикантную закуску, которая точно понравится вашим гостям.

Салат из моркови
Фото: Adobe Stock by tanya78, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат из моркови

Вам понадобятся:

  • Морковь по-корейски — 200 г
  • Плавленый сыр (ломтиками) — 12 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Горчица — &frac12 ч. л.
  • Зелень — по вкусу

Как приготовить:

Подготовка моркови:

Готовую морковь по-корейски измельчите в блендере до однородной массы.

Подготовка яиц:

Отварите яйца вкрутую, очистите и также измельчите их блендером в отдельной миске.

Приготовление заправки:

Смешайте густую сметану с горчицей до получения однородной массы.

Формирование рулетов:

На ломтик плавленого сыра выложите слоями: сначала морковь, затем яйца, а сверху немного заправки.

Декор:

Посыпьте заготовку мелко нарезанной зеленью и аккуратно сверните ломтик сыра в рулет.

Вариант с лавашом:

Для более сытной закуски используйте лаваш — просто заверните ингредиенты вместе с сыром.

Получается нежная, вкусная и очень оригинальная закуска, которая украсит ваш стол и станет настоящим хитом праздника. Приятного аппетита!

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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