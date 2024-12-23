Закуска с морковью по-корейски: удивите гостей

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковь по-корейски, как и винегрет, немного утратила свою популярность на праздничных столах. Но это вовсе не повод забывать о ней! Из привычной моркови можно создать оригинальную и пикантную закуску, которая точно понравится вашим гостям.

Фото: Adobe Stock by tanya78, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат из моркови

Вам понадобятся:

Морковь по-корейски — 200 г

Плавленый сыр (ломтиками) — 12 шт.

Яйца — 3 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Горчица — ½ ч. л.

Зелень — по вкусу

Как приготовить:

Подготовка моркови:

Готовую морковь по-корейски измельчите в блендере до однородной массы.

Подготовка яиц:

Отварите яйца вкрутую, очистите и также измельчите их блендером в отдельной миске.

Приготовление заправки:

Смешайте густую сметану с горчицей до получения однородной массы.

Формирование рулетов:

На ломтик плавленого сыра выложите слоями: сначала морковь, затем яйца, а сверху немного заправки.

Декор:

Посыпьте заготовку мелко нарезанной зеленью и аккуратно сверните ломтик сыра в рулет.

Вариант с лавашом:

Для более сытной закуски используйте лаваш — просто заверните ингредиенты вместе с сыром.

Получается нежная, вкусная и очень оригинальная закуска, которая украсит ваш стол и станет настоящим хитом праздника. Приятного аппетита!

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

