5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Клинический диетолог Джанви Сангхви заявил, что некоторые продукты категорически нельзя хранить в холодильнике.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Возглавляет этот список — лук. Если хранить его в холодильнике, то может развиться плесень. Эксперт пояснил, что чрезмерная влажность в луке приводит к росту плесени, которая при употреблении может вызвать рвоту, спазмы в животе и диарею.

"Лук следует хранить в прохладном, тёмном и сухом месте, например, шкафу”, — заявил диетолог.

Нельзя хранить в холодильнике чеснок. Он может прорасти и стать резиновым, потеряв вкус. Может развиться плесень.

Картофель тоже нельзя хранить в холодильнике. Из-за этого крахмал преобразуется в сахар, что может быть опасно для здоровья, подчеркнул эксперт.

Ещё в холодильнике не стоит хранить бананы, так нарушается процесс их созревания.

По словам эксперта, имбирь также должен храниться вне холодильника, так как он высыхает и теряет свою свежесть и вкус.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

