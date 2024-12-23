5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Клинический диетолог Джанви Сангхви заявил, что некоторые продукты категорически нельзя хранить в холодильнике.
Возглавляет этот список — лук. Если хранить его в холодильнике, то может развиться плесень. Эксперт пояснил, что чрезмерная влажность в луке приводит к росту плесени, которая при употреблении может вызвать рвоту, спазмы в животе и диарею.
"Лук следует хранить в прохладном, тёмном и сухом месте, например, шкафу”, — заявил диетолог.
Нельзя хранить в холодильнике чеснок. Он может прорасти и стать резиновым, потеряв вкус. Может развиться плесень.
Картофель тоже нельзя хранить в холодильнике. Из-за этого крахмал преобразуется в сахар, что может быть опасно для здоровья, подчеркнул эксперт.
Ещё в холодильнике не стоит хранить бананы, так нарушается процесс их созревания.
По словам эксперта, имбирь также должен храниться вне холодильника, так как он высыхает и теряет свою свежесть и вкус.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.