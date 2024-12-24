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Салат с креветками: простое блюдо с эффектным вкусом

1:39
Еда

Праздничные салаты — это всегда украшение стола. Но если хочется угодить гостям и предложить что-то лёгкое и полезное, салат с авокадо и креветками станет идеальным выбором. Он не только радует свежестью, но и не содержит майонеза или жирных продуктов.

Салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты:

  • Креветки — 200 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Перепелиные яйца — 6 шт.
  • Лимонный сок — по вкусу
  • Растительное масло (лучше оливковое) — по вкусу
  • Соль и специи — по вкусу

Как приготовить:

Подготовьте креветки:

  • Отварите креветки, очистите их от панциря. Если они крупные, нарежьте на кусочки.

Сварите перепелиные яйца:

  • Положите яйца в холодную воду, доведите до кипения и варите 4 минуты.
  • Остудите, очистите и разрежьте пополам.

Подготовьте авокадо:

  • Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте небольшими кубиками.

Нарежьте огурцы:

  • Свежие огурцы нарежьте кубиками, стараясь, чтобы они не были крупнее других ингредиентов.

Сделайте заправку:

Смешайте свежевыжатый лимонный сок с растительным (оливковым) маслом.

Соберите салат:

  • Смешайте все ингредиенты в миске, полейте заправкой.
  • Добавьте соль и специи по вкусу. Подавайте к столу.

Этот салат с креветками и авокадо не только украсит ваш праздничный стол, но и порадует своей лёгкостью и пользой. Идеальный выбор для тех, кто ищет альтернативу традиционным салатам с майонезом.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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