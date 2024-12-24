Салат с креветками: простое блюдо с эффектным вкусом

Праздничные салаты — это всегда украшение стола. Но если хочется угодить гостям и предложить что-то лёгкое и полезное, салат с авокадо и креветками станет идеальным выбором. Он не только радует свежестью, но и не содержит майонеза или жирных продуктов.
Подготовьте креветки:
Сварите перепелиные яйца:
Подготовьте авокадо:
Нарежьте огурцы:
Сделайте заправку:
Смешайте свежевыжатый лимонный сок с растительным (оливковым) маслом.
Соберите салат:
Этот салат с креветками и авокадо не только украсит ваш праздничный стол, но и порадует своей лёгкостью и пользой. Идеальный выбор для тех, кто ищет альтернативу традиционным салатам с майонезом.
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.