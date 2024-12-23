Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника

Новый год всё ближе, и пора задуматься о праздничном столе. Если вы ищете рецепт, который понравится всем — детям и взрослым, — новогодние рулеты из лаваша станут отличным выбором. Готовятся они быстро, а ингредиенты можно подобрать на свой вкус.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш
Ингредиенты:
Лаваш — 1-2 больших листа
Творожный сыр (или творог) — 200 г
Куриное филе (или ветчина, отварное мясо) — 200 г
Красный болгарский перец — 1 шт.
Маринованные огурцы — 2-3 шт.
Зелёный лук — пучок
Сметана или майонез — по вкусу
Чеснок — 1-2 зубчика
Соль, перец, специи — по вкусу
Как готовить:
Подготовьте начинку:
Отварите куриное филе до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками.
Нарежьте на мелкие кубики красный перец, маринованные огурцы и зелёный лук.
Чеснок натрите на мелкой тёрке.
Смешайте в глубокой миске творожный сыр, куриное филе, овощи и зелень.
Добавьте сметану или майонез, чтобы начинка стала кремовой и лучше держала форму.
По вкусу добавьте соль, перец и специи.
Сформируйте рулеты:
Расстелите лист лаваша на ровной поверхности.
Равномерно нанесите начинку, оставляя немного места по краям.
Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет.
Заверните рулет в плёнку или фольгу и уберите в холодильник на 1-2 часа.
Подача:
Достаньте рулет, снимите плёнку и нарежьте его на кусочки шириной 2-3 см.
По желанию украсьте рулеты зеленью, кунжутом или посыпьте тёртым сыром.
Советы:
Вместо куриного филе можно использовать рыбу, шпинат или другие ингредиенты на ваш вкус.
Добавьте больше специй, чтобы усилить аромат.
Лаваш с начинкой можно обжарить на сковороде или прогреть в духовке для изменения текстуры.
Новогодние рулеты — это универсальное и эффектное блюдо, которое обязательно станет украшением вашего праздничного стола.