Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника

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Новый год всё ближе, и пора задуматься о праздничном столе. Если вы ищете рецепт, который понравится всем — детям и взрослым, — новогодние рулеты из лаваша станут отличным выбором. Готовятся они быстро, а ингредиенты можно подобрать на свой вкус.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш

Ингредиенты:

Лаваш — 1-2 больших листа

Творожный сыр (или творог) — 200 г

Куриное филе (или ветчина, отварное мясо) — 200 г

Красный болгарский перец — 1 шт.

Маринованные огурцы — 2-3 шт.

Зелёный лук — пучок

Сметана или майонез — по вкусу

Чеснок — 1-2 зубчика

Соль, перец, специи — по вкусу

Как готовить:

Подготовьте начинку:

Отварите куриное филе до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками.

Нарежьте на мелкие кубики красный перец, маринованные огурцы и зелёный лук.

Чеснок натрите на мелкой тёрке.

Смешайте в глубокой миске творожный сыр, куриное филе, овощи и зелень.

Добавьте сметану или майонез, чтобы начинка стала кремовой и лучше держала форму.

По вкусу добавьте соль, перец и специи.

Сформируйте рулеты:

Расстелите лист лаваша на ровной поверхности.

Равномерно нанесите начинку, оставляя немного места по краям.

Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет.

Заверните рулет в плёнку или фольгу и уберите в холодильник на 1-2 часа.

Подача:

Достаньте рулет, снимите плёнку и нарежьте его на кусочки шириной 2-3 см.

По желанию украсьте рулеты зеленью, кунжутом или посыпьте тёртым сыром.

Советы:

Вместо куриного филе можно использовать рыбу, шпинат или другие ингредиенты на ваш вкус.

Добавьте больше специй, чтобы усилить аромат.

Лаваш с начинкой можно обжарить на сковороде или прогреть в духовке для изменения текстуры.

Новогодние рулеты — это универсальное и эффектное блюдо, которое обязательно станет украшением вашего праздничного стола.