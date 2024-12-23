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Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника

2:11
Еда

Новый год всё ближе, и пора задуматься о праздничном столе. Если вы ищете рецепт, который понравится всем — детям и взрослым, — новогодние рулеты из лаваша станут отличным выбором. Готовятся они быстро, а ингредиенты можно подобрать на свой вкус.

Лаваш
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш

Ингредиенты:

  • Лаваш — 1-2 больших листа
  • Творожный сыр (или творог) — 200 г
  • Куриное филе (или ветчина, отварное мясо) — 200 г
  • Красный болгарский перец — 1 шт.
  • Маринованные огурцы — 2-3 шт.
  • Зелёный лук — пучок
  • Сметана или майонез — по вкусу
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Как готовить:

Подготовьте начинку:

  • Отварите куриное филе до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками.
  • Нарежьте на мелкие кубики красный перец, маринованные огурцы и зелёный лук.
  • Чеснок натрите на мелкой тёрке.
  • Смешайте в глубокой миске творожный сыр, куриное филе, овощи и зелень.
  • Добавьте сметану или майонез, чтобы начинка стала кремовой и лучше держала форму.
  • По вкусу добавьте соль, перец и специи.

Сформируйте рулеты:

  • Расстелите лист лаваша на ровной поверхности.
  • Равномерно нанесите начинку, оставляя немного места по краям.
  • Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет.
  • Заверните рулет в плёнку или фольгу и уберите в холодильник на 1-2 часа.

Подача:

  • Достаньте рулет, снимите плёнку и нарежьте его на кусочки шириной 2-3 см.
  • По желанию украсьте рулеты зеленью, кунжутом или посыпьте тёртым сыром.

Советы:

  • Вместо куриного филе можно использовать рыбу, шпинат или другие ингредиенты на ваш вкус.
  • Добавьте больше специй, чтобы усилить аромат.
  • Лаваш с начинкой можно обжарить на сковороде или прогреть в духовке для изменения текстуры.

Новогодние рулеты — это универсальное и эффектное блюдо, которое обязательно станет украшением вашего праздничного стола.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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