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Секрет рассыпчатого плова: простая хитрость для идеального блюда

1:14
Еда

Плов – это блюдо, где каждая рисинка должна быть отдельной. Если результат напоминает кашу, а не рассыпчатое угощение, значит, вы упустили важный момент в процессе приготовления. Но не переживайте, есть простая хитрость, которая сделает ваш плов идеальным.

Плов
Фото: Own work by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плов

В чём секрет

Как утверждает повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова, рассыпчатый плов легко приготовить, если подвергнуть рис предварительной обработке.

Как это сделать:

Не торопитесь с закладкой риса: перед тем как отправить его в казан, промойте и обсушите крупу.

Обжарьте рис на сковороде:

  • используйте всего одну столовую ложку масла.
  • Выложите рис одним слоем.
  • Подогревайте и помешивайте крупу, пока она не станет прозрачной. Это занимает всего несколько минут.

Обжаривание риса помогает ему достичь состояния, при котором рисинки не слипаются. В результате плов получится рассыпчатым и порадует даже гурмана.

Важно помнить, что этот метод подходит только для плова. Для приготовления каши, суши или роллов обжаривать рис не нужно.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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