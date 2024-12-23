Секрет рассыпчатого плова: простая хитрость для идеального блюда

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов – это блюдо, где каждая рисинка должна быть отдельной. Если результат напоминает кашу, а не рассыпчатое угощение, значит, вы упустили важный момент в процессе приготовления. Но не переживайте, есть простая хитрость, которая сделает ваш плов идеальным.

Фото: Own work by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плов

В чём секрет

Как утверждает повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова, рассыпчатый плов легко приготовить, если подвергнуть рис предварительной обработке.

Как это сделать:

Не торопитесь с закладкой риса: перед тем как отправить его в казан, промойте и обсушите крупу.

Обжарьте рис на сковороде:

используйте всего одну столовую ложку масла.

Выложите рис одним слоем.

Подогревайте и помешивайте крупу, пока она не станет прозрачной. Это занимает всего несколько минут.

Обжаривание риса помогает ему достичь состояния, при котором рисинки не слипаются. В результате плов получится рассыпчатым и порадует даже гурмана.

Важно помнить, что этот метод подходит только для плова. Для приготовления каши, суши или роллов обжаривать рис не нужно.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

