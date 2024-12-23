Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти нестандартные способы посадки картофеля дают потрясающий результат
Скандал в самолёте — сахалинский депутат отказался лететь в экономе
Секрет рассыпчатого плова: простая хитрость для идеального блюда
Рассказываем, почему картошка гниет рядом с луком
Зачем чистить зубы собаке и как часто это делать
Стресс — враг красивой кожи: как сохранить здоровье эпидермиса
Экономика праздников — подарки или деньги важнее
Учёные выявили кислоту, замедляющую старение мышц
Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Топаловым после распада группы Smash

Морковь по-корейски: новая жизнь привычного блюда

1:07
Еда

Морковь по-корейски, как и винегрет, постепенно исчезает с праздничных столов, но её можно превратить в пикантную и оригинальную закуску, которая точно понравится гостям.

Korean-style carrot 3
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Korean-style carrot 3

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски — 200 г
  • Плавленый сыр ломтиками — 12 шт
  • Яйца — 3 шт
  • Сметана (густая) — 1 ст. л
  • Горчица — 1/2 ч. л
  • Зелень — по вкусу

Как приготовить:

Измельчите морковь: готовую морковь по-корейски измельчите блендером до однородной массы.

Подготовьте яйца: отварите яйца вкрутую и измельчите их в отдельной ёмкости.

Сделайте заправку: смешайте густую сметану с горчицей.

Соберите закуску

  • На ломтик плавленого сыра выложите слоями морковь, яйца и заправку.
  • Посыпьте мелко порезанной зеленью.
  • Сверните сырный ломтик в рулет.

Добавьте лаваш (по желанию): для более сытного варианта заверните начинку вместе с сыром в лаваш.
Эта простая закуска легко готовится и станет ярким дополнением к любому застолью.

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана
Российский шоу-бизнес
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана Аудио 
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна
Домашние животные
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна Аудио 
Популярное
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения

Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.

Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Рассказываем, почему картошка гниет рядом с луком
Зачем чистить зубы собаке и как часто это делать
Стресс — враг красивой кожи: как сохранить здоровье эпидермиса
Экономика праздников — подарки или деньги важнее
Учёные выявили кислоту, замедляющую старение мышц
Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Топаловым после распада группы Smash
Жители древней Месопотамии ощущали счастье в печени и любовь в ногах
Эти комнатные растения следует подкармливать в зимнее время
Диетолог выделила три фактора, способствующих набору веса в зимний период.
Морковь по-корейски: новая жизнь привычного блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.