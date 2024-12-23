Морковь по-корейски: новая жизнь привычного блюда

Морковь по-корейски, как и винегрет, постепенно исчезает с праздничных столов, но её можно превратить в пикантную и оригинальную закуску, которая точно понравится гостям.
Измельчите морковь: готовую морковь по-корейски измельчите блендером до однородной массы.
Подготовьте яйца: отварите яйца вкрутую и измельчите их в отдельной ёмкости.
Сделайте заправку: смешайте густую сметану с горчицей.
Соберите закуску
Добавьте лаваш (по желанию): для более сытного варианта заверните начинку вместе с сыром в лаваш.
Эта простая закуска легко готовится и станет ярким дополнением к любому застолью.
Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).
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