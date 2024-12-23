Морковь по-корейски: новая жизнь привычного блюда

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Морковь по-корейски, как и винегрет, постепенно исчезает с праздничных столов, но её можно превратить в пикантную и оригинальную закуску, которая точно понравится гостям.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Korean-style carrot 3

Ингредиенты:

Морковь по-корейски — 200 г

Плавленый сыр ломтиками — 12 шт

Яйца — 3 шт

Сметана (густая) — 1 ст. л

Горчица — 1/2 ч. л

Зелень — по вкусу

Как приготовить:

Измельчите морковь: готовую морковь по-корейски измельчите блендером до однородной массы.

Подготовьте яйца: отварите яйца вкрутую и измельчите их в отдельной ёмкости.

Сделайте заправку: смешайте густую сметану с горчицей.

Соберите закуску

На ломтик плавленого сыра выложите слоями морковь, яйца и заправку.

Посыпьте мелко порезанной зеленью.

Сверните сырный ломтик в рулет.

Добавьте лаваш (по желанию): для более сытного варианта заверните начинку вместе с сыром в лаваш.

Эта простая закуска легко готовится и станет ярким дополнением к любому застолью.

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

