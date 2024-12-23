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Покупатели шокированы: цена на корюшку бьёт рекорды

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Еда

Замороженная корюшка в Приморье стала стоить свыше тысячи рублей за килограмм, что шокировало покупателей.

Вяленая корюшка (Osmerus mordax)
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вяленая корюшка (Osmerus mordax)

Во Владивостоке цена на корюшку перешагнула отметку в 1000 рублей за килограмм, вызвав обеспокоенность жителей. В магазине на Второй Речке покупатели были удивлены такими расценками и выложили фото прилавка в сеть.

Причины столь высокой стоимости остаются неизвестными. Некоторые приморцы утверждают, что в других местах им удавалось купить такую же рыбу гораздо дешевле, сообщает vostokmedia.com.

"В другом месте по 700 брали, даже не знаю, почему везде настолько разная цена", — пишут в комментариях пользователи.

"Еще летом корюшку за 600 рублей покупала…"

"За свежую еще понимаю, а за мороженую столько бы не отдала", — делятся мнением приморцы.

Уточнения

(Европе́йская) ко́рюшка или снето́к (лат. Osmerus eperlanus) — вид некрупных лучепёрых рыб семейства корюшковых (Osmeridae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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