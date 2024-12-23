Покупатели шокированы: цена на корюшку бьёт рекорды

Замороженная корюшка в Приморье стала стоить свыше тысячи рублей за килограмм, что шокировало покупателей.
Во Владивостоке цена на корюшку перешагнула отметку в 1000 рублей за килограмм, вызвав обеспокоенность жителей. В магазине на Второй Речке покупатели были удивлены такими расценками и выложили фото прилавка в сеть.
Причины столь высокой стоимости остаются неизвестными. Некоторые приморцы утверждают, что в других местах им удавалось купить такую же рыбу гораздо дешевле, сообщает vostokmedia.com.
"В другом месте по 700 брали, даже не знаю, почему везде настолько разная цена", — пишут в комментариях пользователи.
"Еще летом корюшку за 600 рублей покупала…"
"За свежую еще понимаю, а за мороженую столько бы не отдала", — делятся мнением приморцы.
(Европе́йская) ко́рюшка или снето́к (лат. Osmerus eperlanus) — вид некрупных лучепёрых рыб семейства корюшковых (Osmeridae).
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