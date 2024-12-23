Лосось по-итальянски: рецепт от диетолога Королевой к праздничному столу

Рыба занимает важное место на любом праздничном столе, и способы её приготовления различны и разнообразны. Врач-диетолог Маргарита Королева предлагает интересный рецепт под названием Тоскана. Это филе, запеченное в томатно-базиликовом соусе с добавлением пармезана, погружает в атмосферу живописной и солнечной тосканской природы.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Филе лосося следует приправить солью и перцем, а затем обжарить на топленом масле в течение 6 минут, оставив шкуру сверху. После этого аккуратно переверните рыбу и готовьте ещё 3 минуты.
В отдельной сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте измельчённый чеснок вместе с пополам нарезанными помидорами черри.
Приправьте массу солью и перцем, добавьте шпинат, сливки, свежую зелень и натёртый пармезан. Томите всё на медленном огне в течение 3 минут. Затем аккуратно добавьте обжаренное филе лосося и продолжайте готовить на слабом огне ещё 3 минуты.
Готовое блюдо выложите на тарелки и щедро полейте сливочным соусом из черри, зелени и пармезана, как написала Королева в своём Telegram-канале.
Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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