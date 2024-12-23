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Лосось по-итальянски: рецепт от диетолога Королевой к праздничному столу

1:46
Еда

Рыба занимает важное место на любом праздничном столе, и способы её приготовления различны и разнообразны. Врач-диетолог Маргарита Королева предлагает интересный рецепт под названием Тоскана. Это филе, запеченное в томатно-базиликовом соусе с добавлением пармезана, погружает в атмосферу живописной и солнечной тосканской природы.

лосось
Фото: freepik
лосось

Ингредиенты: 

  • 4 куска филе лосося
  • 2 ст. л. топленого масла
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1 чашка помидоров черри
  • 1 чашка свежего шпината
  • 1/2 чашки жирных сливок
  • 3 зубчика измельченного чеснока
  • 2 ст. л. тертого пармезана
  • 3 ст. л. рубленой зелени (базилик, петрушка)
  • молотый черный перец
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Филе лосося следует приправить солью и перцем, а затем обжарить на топленом масле в течение 6 минут, оставив шкуру сверху. После этого аккуратно переверните рыбу и готовьте ещё 3 минуты.

  2. В отдельной сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте измельчённый чеснок вместе с пополам нарезанными помидорами черри.

  3. Приправьте массу солью и перцем, добавьте шпинат, сливки, свежую зелень и натёртый пармезан. Томите всё на медленном огне в течение 3 минут. Затем аккуратно добавьте обжаренное филе лосося и продолжайте готовить на слабом огне ещё 3 минуты.

  4. Готовое блюдо выложите на тарелки и щедро полейте сливочным соусом из черри, зелени и пармезана, как написала Королева в своём Telegram-канале.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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