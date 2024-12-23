Рецепт штруделя без теста: быстро и вкусно

Штрудель — прекрасное зимнее лакомство, но в конце года зачастую не хватает времени на его приготовление. Специалисты "Едим Дома" поделились решением: всего за 20 минут можно приготовить штрудель из лаваша.
Этот простой рецепт станет настоящей находкой для хозяек — он выручит вас как в случае, если внезапно нагрянули гости, так и когда семье захочется чего-то сладкого. При этом по вкусовым качествам это лакомство ничем не уступает традиционному венскому штруделю.
Способ приготовления:
Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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