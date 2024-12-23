Рецепт штруделя без теста: быстро и вкусно

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Штрудель — прекрасное зимнее лакомство, но в конце года зачастую не хватает времени на его приготовление. Специалисты "Едим Дома" поделились решением: всего за 20 минут можно приготовить штрудель из лаваша.

Фото: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ штрудель

Этот простой рецепт станет настоящей находкой для хозяек — он выручит вас как в случае, если внезапно нагрянули гости, так и когда семье захочется чего-то сладкого. При этом по вкусовым качествам это лакомство ничем не уступает традиционному венскому штруделю.

Способ приготовления:

Смешайте 1 стакан сахара с 3 столовыми ложками виноградного уксуса. Подогревайте эту смесь на сковороде, пока сахар полностью не растворится, затем добавьте 0,5 кг нарезанных яблок (можно заменить сливами или вишней). Варите начинку до загустения. В отдельной миске взбейте 2 яйца с ½ стаканом сахара, пока масса не увеличится вдвое. Возьмите 2 тонких лаваша и положите их один на другой. Обильно намажьте их взбитой яичной массой, сверху распределите слой фруктовой начинки. Сверните лаваш в рулет, аккуратно завернув края внутрь, и поместите его в разогретую до 170°С духовку на 20 минут. Подавайте с посыпкой из сахарной пудры, шариком мороженого и теплым напитком.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



