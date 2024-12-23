Эти аппетитные блинчики удивят ваших гостей своей начинкой

1. В миске смешайте яйца, тёплое молоко, муку и сахар до получения однородной массы. Если необходимо, добавьте воды. Затем испеките блины.
2. Для начинки натрите сваренные вкрутую яйца на тёрке. Мелко порубите зелёный лук и укроп. Смешайте эти ингредиенты с отваренным рисом и майонезом в глубокой миске.
3. Равномерно распределите начинку по блинам и сверните их в трубочки.
4. Чтобы сделать блинчики ещё вкуснее, можно приготовить поджарку из лука, моркови и болгарского перца.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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