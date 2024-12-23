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Эти аппетитные блинчики удивят ваших гостей своей начинкой

1:12
Еда

Ингредиенты

  1. Для теста:
    — молоко — 250 мл;
    — мука — 250 г;
    — сахар — 20 г;
    — растопленное сливочное масло — 30 г;
    — вода — 250 мл;
    — яйца — 3 шт.
  2. Для начинки:
    — яйца — 3 шт.;
    — соль — 5 г;
    — варёный рис — 250 г;
    — зелёный лук — 30 г;
    — укроп — 30 г;
    — майонез — 50 г.

Приготовление

1. В миске смешайте яйца, тёплое молоко, муку и сахар до получения однородной массы. Если необходимо, добавьте воды. Затем испеките блины.
2. Для начинки натрите сваренные вкрутую яйца на тёрке. Мелко порубите зелёный лук и укроп. Смешайте эти ингредиенты с отваренным рисом и майонезом в глубокой миске.
3. Равномерно распределите начинку по блинам и сверните их в трубочки.
4. Чтобы сделать блинчики ещё вкуснее, можно приготовить поджарку из лука, моркови и болгарского перца.

Блинчики
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блинчики

 

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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