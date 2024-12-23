Эти аппетитные блинчики удивят ваших гостей своей начинкой

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Ингредиенты

Для теста:

— молоко — 250 мл;

— мука — 250 г;

— сахар — 20 г;

— растопленное сливочное масло — 30 г;

— вода — 250 мл;

— яйца — 3 шт. Для начинки:

— яйца — 3 шт.;

— соль — 5 г;

— варёный рис — 250 г;

— зелёный лук — 30 г;

— укроп — 30 г;

— майонез — 50 г.

Приготовление

1. В миске смешайте яйца, тёплое молоко, муку и сахар до получения однородной массы. Если необходимо, добавьте воды. Затем испеките блины.

2. Для начинки натрите сваренные вкрутую яйца на тёрке. Мелко порубите зелёный лук и укроп. Смешайте эти ингредиенты с отваренным рисом и майонезом в глубокой миске.

3. Равномерно распределите начинку по блинам и сверните их в трубочки.

4. Чтобы сделать блинчики ещё вкуснее, можно приготовить поджарку из лука, моркови и болгарского перца.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блинчики

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

