Приготовьте пиццу за 7 минут! Вам понадобятся простые ингредиенты

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Ингредиенты

Кусочек чёрного хлеба. Одно яйцо. Одна сосиска. Один помидор. 20–30 граммов твёрдого сыра. По одной столовой ложке майонеза и кетчупа.

Приготовление

1. Нарежьте чёрный хлеб маленькими кубиками.

2. Разбейте яйцо в миску, взбейте его и добавьте туда нарезанный хлеб. Дайте хлебу пропитаться яичной смесью.

3. Сосиску нарежьте кружочками.

4. Помидор порежьте тонкими ломтиками.

5. Сыр нарежьте тонкими кусочками.

6. Хлеб перемешайте с майонезом и кетчупом.

7. Сверху выложите слои: сначала сосиски, затем помидоры и сыр.

8. Пиццу отправьте в микроволновую печь на пять минут.

Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пицца

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

