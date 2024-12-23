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Приготовьте пиццу за 7 минут! Вам понадобятся простые ингредиенты

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Еда

Ингредиенты

  1. Кусочек чёрного хлеба.
  2. Одно яйцо.
  3. Одна сосиска.
  4. Один помидор.
  5. 20–30 граммов твёрдого сыра.
  6. По одной столовой ложке майонеза и кетчупа.

Приготовление

1. Нарежьте чёрный хлеб маленькими кубиками.
2. Разбейте яйцо в миску, взбейте его и добавьте туда нарезанный хлеб. Дайте хлебу пропитаться яичной смесью.
3. Сосиску нарежьте кружочками.
4. Помидор порежьте тонкими ломтиками.
5. Сыр нарежьте тонкими кусочками.
6. Хлеб перемешайте с майонезом и кетчупом.
7. Сверху выложите слои: сначала сосиски, затем помидоры и сыр.
8. Пиццу отправьте в микроволновую печь на пять минут.

Пицца
Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пицца

 

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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