Приготовьте пиццу за 7 минут! Вам понадобятся простые ингредиенты

1. Нарежьте чёрный хлеб маленькими кубиками.
2. Разбейте яйцо в миску, взбейте его и добавьте туда нарезанный хлеб. Дайте хлебу пропитаться яичной смесью.
3. Сосиску нарежьте кружочками.
4. Помидор порежьте тонкими ломтиками.
5. Сыр нарежьте тонкими кусочками.
6. Хлеб перемешайте с майонезом и кетчупом.
7. Сверху выложите слои: сначала сосиски, затем помидоры и сыр.
8. Пиццу отправьте в микроволновую печь на пять минут.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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