Простой способ определить, что двигатель прогрелся

Прогрев двигателя зимой — важный этап, который помогает продлить его ресурс. Автоэксперт Алексей Ревин объяснил, как определить, что мотор готов к работе, даже если в машине отсутствует указатель температуры охлаждающей жидкости.
На холодном моторе система управления использует обогащённую смесь топлива, которая смывает масляную плёнку со стенок цилиндров.
Отсутствие масляной защиты может привести к появлению задиров на рабочих поверхностях деталей. Это особенно актуально при преодолении препятствий, таких как снежные сугробы.
Если в автомобиле нет указателя температуры, можно установить бортовой компьютер, чтобы отслеживать показатели температуры охлаждающей жидкости.
Помните, что правильный прогрев помогает продлить срок службы двигателя и предотвратить его износ.
Тахо́метр — измерительный прибор, предназначенный для измерения частоты вращения (количество оборотов в единицу времени) различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др., в различных агрегатах, машинах и механизмах.
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