Простой способ определить, что двигатель прогрелся

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Прогрев двигателя зимой — важный этап, который помогает продлить его ресурс. Автоэксперт Алексей Ревин объяснил, как определить, что мотор готов к работе, даже если в машине отсутствует указатель температуры охлаждающей жидкости.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выхлопные газы

Почему нельзя нагружать холодный двигатель

На холодном моторе система управления использует обогащённую смесь топлива, которая смывает масляную плёнку со стенок цилиндров.

Отсутствие масляной защиты может привести к появлению задиров на рабочих поверхностях деталей. Это особенно актуально при преодолении препятствий, таких как снежные сугробы.

Как понять, что двигатель прогрелся

Следите за стрелкой тахометра

После запуска двигателя обороты на холостом ходу составляют 1200-1500 об/мин.

По мере прогрева обороты постепенно снижаются до 650-800 об/мин.

Когда стрелка достигает нижнего значения, двигатель готов к работе.

Установка бортового компьютера

Если в автомобиле нет указателя температуры, можно установить бортовой компьютер, чтобы отслеживать показатели температуры охлаждающей жидкости.

Как ускорить прогрев двигателя

Эксперт предлагает простой и безопасный способ:

Через несколько минут после запуска плавно нажмите на педаль газа. Увеличьте обороты до 2000 в минуту, удерживая их короткое время. Это ускоряет циркуляцию масла и равномерный прогрев деталей двигателя.

Рекомендации по прогреву двигателя:

Не нагружайте двигатель сразу после запуска. Дождитесь, пока обороты стабилизируются. Избегайте резких ускорений и повышенных нагрузок на мотор, пока он не достиг рабочей температуры.

Помните, что правильный прогрев помогает продлить срок службы двигателя и предотвратить его износ.

Уточнения

Тахо́метр — измерительный прибор, предназначенный для измерения частоты вращения (количество оборотов в единицу времени) различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др., в различных агрегатах, машинах и механизмах.

