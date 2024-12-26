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Простой способ определить, что двигатель прогрелся

1:56
Еда

Прогрев двигателя зимой — важный этап, который помогает продлить его ресурс. Автоэксперт Алексей Ревин объяснил, как определить, что мотор готов к работе, даже если в машине отсутствует указатель температуры охлаждающей жидкости.

Выхлопные газы
Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Выхлопные газы

Почему нельзя нагружать холодный двигатель

На холодном моторе система управления использует обогащённую смесь топлива, которая смывает масляную плёнку со стенок цилиндров.
Отсутствие масляной защиты может привести к появлению задиров на рабочих поверхностях деталей. Это особенно актуально при преодолении препятствий, таких как снежные сугробы.

Как понять, что двигатель прогрелся

Следите за стрелкой тахометра

  • После запуска двигателя обороты на холостом ходу составляют 1200-1500 об/мин.
  • По мере прогрева обороты постепенно снижаются до 650-800 об/мин.
  • Когда стрелка достигает нижнего значения, двигатель готов к работе.

Установка бортового компьютера

Если в автомобиле нет указателя температуры, можно установить бортовой компьютер, чтобы отслеживать показатели температуры охлаждающей жидкости.

Как ускорить прогрев двигателя

Эксперт предлагает простой и безопасный способ:

  1. Через несколько минут после запуска плавно нажмите на педаль газа.
  2. Увеличьте обороты до 2000 в минуту, удерживая их короткое время. Это ускоряет циркуляцию масла и равномерный прогрев деталей двигателя.

Рекомендации по прогреву двигателя:

  1. Не нагружайте двигатель сразу после запуска. Дождитесь, пока обороты стабилизируются.
  2. Избегайте резких ускорений и повышенных нагрузок на мотор, пока он не достиг рабочей температуры.

Помните, что правильный прогрев помогает продлить срок службы двигателя и предотвратить его износ.

Уточнения

Тахо́метр — измерительный прибор, предназначенный для измерения частоты вращения (количество оборотов в единицу времени) различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др., в различных агрегатах, машинах и механизмах.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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