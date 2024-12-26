Голубцы для тех, у кого нет времени: быстро и вкусно

"Ленивые" голубцы идеально подходят для тех, кто хочет быстро приготовить сбалансированное блюдо с минимальными усилиями. Заменив рис на булгур, вы добавите больше клетчатки и сделаете блюдо ещё полезнее.
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы
Что понадобится?
Ингредиенты:
Булгур — 150 г
Нежирная свинина — 500 г
Белокочанная капуста — 300 г
Репчатый лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Куриные яйца — 1 шт.
Панировочные сухари — 100 г
Сливочное масло — 30 г
Мука — 1 ст. л.
Томатная паста — 2 ст. л.
Растительное масло — для жарки
Соль и перец — по вкусу
Вода — 300 мл
Как готовить
Подготовьте капусту
Нашинкуйте капусту.
Залейте кипящей водой, выключите плиту и накройте крышкой.
Оставьте на 5 минут, затем слейте воду.
Приготовьте булгур
Отварите булгур согласно инструкции на упаковке.
Сделайте зажарку
Натёртую морковь и нарезанный лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Подготовьте фарш
Пропустите мясо через мясорубку.
Добавьте яйцо, специи, пропаренную капусту, булгур и зажарку.
Тщательно перемешайте массу.
Сформируйте голубцы
Сформируйте из смеси котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.
Обжарьте до золотистой корочки с двух сторон.
Приготовьте соус
На сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте до лёгкого золотистого оттенка.
Введите томатную пасту, затем постепенно добавьте воду, помешивая, чтобы избежать комочков.
Варите до загустения.
Запеките голубцы
Переложите обжаренные голубцы в форму для запекания.
Залейте их соусом.
Запекайте 30 минут при 190°C.
Уточнения
Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.