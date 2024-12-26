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Голубцы для тех, у кого нет времени: быстро и вкусно

2:01
Еда

"Ленивые" голубцы идеально подходят для тех, кто хочет быстро приготовить сбалансированное блюдо с минимальными усилиями. Заменив рис на булгур, вы добавите больше клетчатки и сделаете блюдо ещё полезнее.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Что понадобится?

Ингредиенты:

  • Булгур — 150 г
  • Нежирная свинина — 500 г
  • Белокочанная капуста — 300 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Куриные яйца — 1 шт.
  • Панировочные сухари — 100 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Мука — 1 ст. л.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль и перец — по вкусу
  • Вода — 300 мл

Как готовить

Подготовьте капусту

  • Нашинкуйте капусту.
  • Залейте кипящей водой, выключите плиту и накройте крышкой.
  • Оставьте на 5 минут, затем слейте воду.

Приготовьте булгур

  • Отварите булгур согласно инструкции на упаковке.

Сделайте зажарку

  • Натёртую морковь и нарезанный лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Подготовьте фарш

  • Пропустите мясо через мясорубку.
  • Добавьте яйцо, специи, пропаренную капусту, булгур и зажарку.
  • Тщательно перемешайте массу.

Сформируйте голубцы

  • Сформируйте из смеси котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.
  • Обжарьте до золотистой корочки с двух сторон.

Приготовьте соус

  • На сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте до лёгкого золотистого оттенка.
  • Введите томатную пасту, затем постепенно добавьте воду, помешивая, чтобы избежать комочков.
  • Варите до загустения.

Запеките голубцы

  • Переложите обжаренные голубцы в форму для запекания.
  • Залейте их соусом.
  • Запекайте 30 минут при 190°C.

Уточнения

Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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