Голубцы для тех, у кого нет времени: быстро и вкусно

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

"Ленивые" голубцы идеально подходят для тех, кто хочет быстро приготовить сбалансированное блюдо с минимальными усилиями. Заменив рис на булгур, вы добавите больше клетчатки и сделаете блюдо ещё полезнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Что понадобится?

Ингредиенты:

Булгур — 150 г

Нежирная свинина — 500 г

Белокочанная капуста — 300 г

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Куриные яйца — 1 шт.

Панировочные сухари — 100 г

Сливочное масло — 30 г

Мука — 1 ст. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Растительное масло — для жарки

Соль и перец — по вкусу

Вода — 300 мл

Как готовить

Подготовьте капусту

Нашинкуйте капусту.

Залейте кипящей водой, выключите плиту и накройте крышкой.

Оставьте на 5 минут, затем слейте воду.

Приготовьте булгур

Отварите булгур согласно инструкции на упаковке.

Сделайте зажарку

Натёртую морковь и нарезанный лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Подготовьте фарш

Пропустите мясо через мясорубку.

Добавьте яйцо, специи, пропаренную капусту, булгур и зажарку.

Тщательно перемешайте массу.

Сформируйте голубцы

Сформируйте из смеси котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.

Обжарьте до золотистой корочки с двух сторон.

Приготовьте соус

На сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте до лёгкого золотистого оттенка.

Введите томатную пасту, затем постепенно добавьте воду, помешивая, чтобы избежать комочков.

Варите до загустения.

Запеките голубцы

Переложите обжаренные голубцы в форму для запекания.

Залейте их соусом.

Запекайте 30 минут при 190°C.

Уточнения

Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.



