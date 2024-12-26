Правда ли, что морковь может провоцировать ожирение

Морковь — один из самых популярных ингредиентов в кулинарии. Её добавляют в супы, салаты, гарниры и поджарки. Считается, что этот корнеплод особенно полезен для зрения. Однако теледоктор Елена Малышева выразила сомнения в пользе моркови, особенно если она подвергается термической обработке.
Елена Малышева заявила, что варёная морковь теряет до трёх раз больше витаминов и микроэлементов, чем свежая.
Употребляйте морковь только в сыром виде, чтобы получить максимальную пользу.
Избегайте частого использования варёной моркови в блюдах, если хотите контролировать вес и аппетит.
Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.
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