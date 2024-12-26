Правда ли, что морковь может провоцировать ожирение

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковь — один из самых популярных ингредиентов в кулинарии. Её добавляют в супы, салаты, гарниры и поджарки. Считается, что этот корнеплод особенно полезен для зрения. Однако теледоктор Елена Малышева выразила сомнения в пользе моркови, особенно если она подвергается термической обработке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Морковь

Почему сырая морковь полезна

Сырая морковь богата витаминами и микроэлементами, включая витамин А, который необходим для здоровья глаз, кожи и иммунитета.

При употреблении в свежем виде морковь не провоцирует повышение аппетита.

Сохраняет свой натуральный состав и полезные вещества.

Вареная морковь: в чём опасность

Елена Малышева заявила, что варёная морковь теряет до трёх раз больше витаминов и микроэлементов, чем свежая.

Повышение калорийности: после термической обработки морковь становится источником простых углеводов, что может провоцировать ожирение.

Обман аппетита: варёный овощ способствует быстрому подъёму уровня сахара в крови, что приводит к повышению чувства голода.

Рекомендации врача

Употребляйте морковь только в сыром виде, чтобы получить максимальную пользу.

Избегайте частого использования варёной моркови в блюдах, если хотите контролировать вес и аппетит.

Уточнения

Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.



