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Правда ли, что морковь может провоцировать ожирение

1:26
Еда

Морковь — один из самых популярных ингредиентов в кулинарии. Её добавляют в супы, салаты, гарниры и поджарки. Считается, что этот корнеплод особенно полезен для зрения. Однако теледоктор Елена Малышева выразила сомнения в пользе моркови, особенно если она подвергается термической обработке.

Морковь
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Морковь

Почему сырая морковь полезна

  • Сырая морковь богата витаминами и микроэлементами, включая витамин А, который необходим для здоровья глаз, кожи и иммунитета.
  • При употреблении в свежем виде морковь не провоцирует повышение аппетита.
    Сохраняет свой натуральный состав и полезные вещества.

Вареная морковь: в чём опасность

Елена Малышева заявила, что варёная морковь теряет до трёх раз больше витаминов и микроэлементов, чем свежая.

  • Повышение калорийности: после термической обработки морковь становится источником простых углеводов, что может провоцировать ожирение.
  • Обман аппетита: варёный овощ способствует быстрому подъёму уровня сахара в крови, что приводит к повышению чувства голода.

Рекомендации врача

Употребляйте морковь только в сыром виде, чтобы получить максимальную пользу.
Избегайте частого использования варёной моркови в блюдах, если хотите контролировать вес и аппетит.

Уточнения

Морковь посевная  — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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