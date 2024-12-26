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Острые продукты: враг или союзник при язве желудка

1:31
Еда

Считается, что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует избегать острых продуктов, таких как горчица, чили или имбирь. Однако теледоктор Александр Мясников не согласен с этим мнением. По его словам, эти приправы могут быть не только безопасными, но и полезными.

Перцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перцы

Польза острого перца

Перец, особенно стручковый, обладает уникальными свойствами:

  • Содержит микроэлементы, полезные для организма.
  • Помогает подавлять жизнедеятельность бактерии Helicobacter pylori, которая является
  • одной из причин язв и гастритов.
  • Тренирует слизистую желудка, делая её устойчивее к воздействию кислотной среды.

Перец чили содержит капсаицин — вещество, которое ускоряет кровообращение. Это полезно для людей с язвенным гастритом, так как улучшает состояние слизистой и стимулирует заживление.

Горчица — антиоксидант для сосудов

Горчица, помимо пикантного вкуса, обладает мощными антиоксидантными свойствами:

  • Благотворно влияет на сердце и сосуды.
  • Поддерживает нервную систему благодаря высокому содержанию магния и калия.

Когда от острого стоит отказаться

Отказаться от острых приправ следует только:

  • Если они вызывают дискомфорт или неприятные ощущения.
  • При индивидуальной непереносимости.

Во всех остальных случаях умеренное употребление горчицы и перца не только безопасно, но и полезно.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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