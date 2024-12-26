Острые продукты: враг или союзник при язве желудка

Считается, что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует избегать острых продуктов, таких как горчица, чили или имбирь. Однако теледоктор Александр Мясников не согласен с этим мнением. По его словам, эти приправы могут быть не только безопасными, но и полезными.
Перец, особенно стручковый, обладает уникальными свойствами:
Перец чили содержит капсаицин — вещество, которое ускоряет кровообращение. Это полезно для людей с язвенным гастритом, так как улучшает состояние слизистой и стимулирует заживление.
Горчица, помимо пикантного вкуса, обладает мощными антиоксидантными свойствами:
Отказаться от острых приправ следует только:
Во всех остальных случаях умеренное употребление горчицы и перца не только безопасно, но и полезно.
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