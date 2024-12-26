Что общего у сладостей с ароматом спиртного и алкоголизма

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Алкогольные сладости и десерты с ароматом спиртного выглядят безобидно, но их употребление может быть опасным. Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, кому такие угощения особенно противопоказаны.

Фото: freepik конфеты

Опасность для аллергиков

Некоторые сладости не содержат алкоголя в чистом виде, но включают ароматизаторы, воссоздающие запах спиртного.

Эти вещества способны провоцировать аллергические реакции.

Людям, склонным к аллергии, стоит избегать таких кондитерских изделий.

Вред для детей и подростков

Наибольшую угрозу такие десерты представляют для молодого поколения.

Первая ступень к алкоголю:

"Подросток, попробовавший десерты с ароматом или вкусом алкоголя, легче согласится на употребление настоящих спиртных напитков", — подчеркнул Виталий Холдин в интервью "Радио 1".

Это может привести к постепенной алкоголизации, особенно если подобные продукты становятся для ребёнка привычными.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты). Обычно их подают в ресторанах



