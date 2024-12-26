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Что общего у сладостей с ароматом спиртного и алкоголизма

1:03
Еда

Алкогольные сладости и десерты с ароматом спиртного выглядят безобидно, но их употребление может быть опасным. Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, кому такие угощения особенно противопоказаны.

конфеты
Фото: freepik
конфеты

Опасность для аллергиков

Некоторые сладости не содержат алкоголя в чистом виде, но включают ароматизаторы, воссоздающие запах спиртного.

Эти вещества способны провоцировать аллергические реакции.
Людям, склонным к аллергии, стоит избегать таких кондитерских изделий.

Вред для детей и подростков

Наибольшую угрозу такие десерты представляют для молодого поколения.

Первая ступень к алкоголю:
"Подросток, попробовавший десерты с ароматом или вкусом алкоголя, легче согласится на употребление настоящих спиртных напитков", — подчеркнул Виталий Холдин в интервью "Радио 1".
Это может привести к постепенной алкоголизации, особенно если подобные продукты становятся для ребёнка привычными.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты). Обычно их подают в ресторанах
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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