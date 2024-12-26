Что общего у сладостей с ароматом спиртного и алкоголизма

Алкогольные сладости и десерты с ароматом спиртного выглядят безобидно, но их употребление может быть опасным. Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, кому такие угощения особенно противопоказаны.
Некоторые сладости не содержат алкоголя в чистом виде, но включают ароматизаторы, воссоздающие запах спиртного.
Эти вещества способны провоцировать аллергические реакции.
Людям, склонным к аллергии, стоит избегать таких кондитерских изделий.
Наибольшую угрозу такие десерты представляют для молодого поколения.
Первая ступень к алкоголю:
"Подросток, попробовавший десерты с ароматом или вкусом алкоголя, легче согласится на употребление настоящих спиртных напитков", — подчеркнул Виталий Холдин в интервью "Радио 1".
Это может привести к постепенной алкоголизации, особенно если подобные продукты становятся для ребёнка привычными.
Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты). Обычно их подают в ресторанах
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