Ящик под духовкой: зачем он на самом деле нужен

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Выдвижной ящик под духовкой — элемент, о назначении которого знают не все. Часто хозяйки используют его для хранения посуды, но оказывается, у этого отделения есть и другое предназначение.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Духовка

Для чего нужен ящик под духовкой?

Поддержание температуры блюд

Основное назначение нижнего ящика — сохранять приготовленные блюда тёплыми. Во время работы духовки тепло из её камеры передаётся в нижнее отделение, создавая идеальные условия для поддержания оптимальной температуры пищи. Это особенно удобно, если вы готовите большое количество блюд и хотите, чтобы они оставались горячими до подачи.

Совет: В некоторых современных плитах ящики для подогрева оснащены собственными регуляторами температуры. Ознакомьтесь с инструкцией к вашей модели, чтобы правильно их использовать.

Хранение кухонной утвари

Второе распространённое использование — хранение сковород, противней и форм для выпекания. Это безопасный и удобный способ организации пространства, особенно если у вас небольшая кухня.

Чего нельзя хранить под духовкой

Категорически не рекомендуется складывать в нижний ящик:

Кухонные полотенца.

Бумажные изделия.

Салфетки для уборки.

Чистящие средства.

Эти предметы легко воспламеняются при нагреве, что создаёт опасность возгорания.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



