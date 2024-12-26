Ящик под духовкой: зачем он на самом деле нужен

Выдвижной ящик под духовкой — элемент, о назначении которого знают не все. Часто хозяйки используют его для хранения посуды, но оказывается, у этого отделения есть и другое предназначение.
Основное назначение нижнего ящика — сохранять приготовленные блюда тёплыми. Во время работы духовки тепло из её камеры передаётся в нижнее отделение, создавая идеальные условия для поддержания оптимальной температуры пищи. Это особенно удобно, если вы готовите большое количество блюд и хотите, чтобы они оставались горячими до подачи.
Совет: В некоторых современных плитах ящики для подогрева оснащены собственными регуляторами температуры. Ознакомьтесь с инструкцией к вашей модели, чтобы правильно их использовать.
Второе распространённое использование — хранение сковород, противней и форм для выпекания. Это безопасный и удобный способ организации пространства, особенно если у вас небольшая кухня.
Категорически не рекомендуется складывать в нижний ящик:
Эти предметы легко воспламеняются при нагреве, что создаёт опасность возгорания.
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
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