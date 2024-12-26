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Ящик под духовкой: зачем он на самом деле нужен

1:28
Еда

Выдвижной ящик под духовкой — элемент, о назначении которого знают не все. Часто хозяйки используют его для хранения посуды, но оказывается, у этого отделения есть и другое предназначение.

Духовка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Духовка

Для чего нужен ящик под духовкой?

Поддержание температуры блюд

Основное назначение нижнего ящика — сохранять приготовленные блюда тёплыми. Во время работы духовки тепло из её камеры передаётся в нижнее отделение, создавая идеальные условия для поддержания оптимальной температуры пищи. Это особенно удобно, если вы готовите большое количество блюд и хотите, чтобы они оставались горячими до подачи.

Совет: В некоторых современных плитах ящики для подогрева оснащены собственными регуляторами температуры. Ознакомьтесь с инструкцией к вашей модели, чтобы правильно их использовать.

Хранение кухонной утвари

Второе распространённое использование — хранение сковород, противней и форм для выпекания. Это безопасный и удобный способ организации пространства, особенно если у вас небольшая кухня.

Чего нельзя хранить под духовкой

Категорически не рекомендуется складывать в нижний ящик:

  • Кухонные полотенца.
  • Бумажные изделия.
  • Салфетки для уборки.
  • Чистящие средства.

Эти предметы легко воспламеняются при нагреве, что создаёт опасность возгорания.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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