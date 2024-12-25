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Как сделать идеальный штрудель, если нет времени на готовку

Еда

Если нет времени готовить сложные десерты, штрудель из лаваша — отличное решение. Эксперты предложили быстрый и вкусный рецепт, который порадует как гостей, так и семью. А по вкусу такой десерт не уступит классическому венскому штруделю.

штрудель
Фото: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
штрудель

Что нужно для приготовления

Ингредиенты:

  • 2 тонких лаваша
  • 0,5 кг яблок (или слив, вишни)
  • 1 стакан сахара
  • 3 ст. л. виноградного уксуса
  • 2 яйца
  • ½ стакана сахара (для взбивания)
     

Как приготовить штрудель

Приготовьте начинку:

  1. Смешайте 1 стакан сахара с виноградным уксусом и разогрейте на сковороде до полного растворения.
  2. Добавьте нарезанные кусочками яблоки (или другие фрукты).
  3. Варите смесь до загустения.

Сделайте яичную смесь:

Взбейте яйца с ½ стакана сахара до увеличения массы вдвое.

Соберите штрудель:

  1. Положите два лаваша друг на друга.
  2. Обильно смажьте верхний слой яичной смесью.
  3. Выложите начинку поверх лаваша.
  4. Заверните лаваш в рулет, заправив края внутрь.

Запеките:

Отправьте рулет в духовку на 20 минут при температуре 170°C.

Украсьте и подавайте:

Перед подачей посыпьте десерт сахарной пудрой.
Дополните шариком пломбира и согревающим напитком.

Результат

Штрудель из лаваша получается ароматным, сочным и мягким. Это идеальный зимний десерт, который можно приготовить без лишних хлопот.

Уточнения

Штру́дель — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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