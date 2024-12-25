Как сделать идеальный штрудель, если нет времени на готовку

Если нет времени готовить сложные десерты, штрудель из лаваша — отличное решение. Эксперты предложили быстрый и вкусный рецепт, который порадует как гостей, так и семью. А по вкусу такой десерт не уступит классическому венскому штруделю.

Фото: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ штрудель

Что нужно для приготовления

Ингредиенты:

2 тонких лаваша

0,5 кг яблок (или слив, вишни)

1 стакан сахара

3 ст. л. виноградного уксуса

2 яйца

½ стакана сахара (для взбивания)



Как приготовить штрудель

Приготовьте начинку:

Смешайте 1 стакан сахара с виноградным уксусом и разогрейте на сковороде до полного растворения. Добавьте нарезанные кусочками яблоки (или другие фрукты). Варите смесь до загустения.

Сделайте яичную смесь:

Взбейте яйца с ½ стакана сахара до увеличения массы вдвое.

Соберите штрудель:

Положите два лаваша друг на друга. Обильно смажьте верхний слой яичной смесью. Выложите начинку поверх лаваша. Заверните лаваш в рулет, заправив края внутрь.

Запеките:

Отправьте рулет в духовку на 20 минут при температуре 170°C.

Украсьте и подавайте:

Перед подачей посыпьте десерт сахарной пудрой.

Дополните шариком пломбира и согревающим напитком.

Результат

Штрудель из лаваша получается ароматным, сочным и мягким. Это идеальный зимний десерт, который можно приготовить без лишних хлопот.

Уточнения

Штру́дель — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).



