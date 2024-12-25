Как сделать идеальный штрудель, если нет времени на готовку

Если нет времени готовить сложные десерты, штрудель из лаваша — отличное решение. Эксперты предложили быстрый и вкусный рецепт, который порадует как гостей, так и семью. А по вкусу такой десерт не уступит классическому венскому штруделю.
Взбейте яйца с ½ стакана сахара до увеличения массы вдвое.
Отправьте рулет в духовку на 20 минут при температуре 170°C.
Перед подачей посыпьте десерт сахарной пудрой.
Дополните шариком пломбира и согревающим напитком.
Штрудель из лаваша получается ароматным, сочным и мягким. Это идеальный зимний десерт, который можно приготовить без лишних хлопот.
Штру́дель — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).
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