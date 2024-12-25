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Праздничный стол без духовки: секреты идеального ужина

1:43
Еда

Если у вас нет духовки, это не повод отказываться от традиционных праздничных угощений. Множество блюд можно легко приготовить на сковороде, сохранив их вкус и аромат.

новогодний стол
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодний стол

Рыба: стейки для гурманов

Красная рыба идеально подходит для жарки. Выберите стейки из семги, форели, кеты или горбуши:

  • Совет: не снимайте кожу, чтобы рыба осталась сочной и не развалилась.
  • Толщина: оптимальный размер — 1,5-2 см, чтобы рыба прожарилась равномерно.
  • Подавайте с лимоном, свежими травами и лёгким соусом.

Курица: сливочно-сырный соус и шпинат

Целую тушку на сковороде приготовить не получится, но куриная грудка в сливочно-сырном соусе со шпинатом и вялеными томатами — отличный выбор.

  • Обжарьте грудку до золотистой корочки.
  • Добавьте сливки, сыр, шпинат и вяленые томаты.
  • Тушите блюдо под крышкой до готовности.

Утиные ножки: маринад с цитрусами

Если хочется утки, замаринуйте ножки в цитрусовом соусе.

  • Совет: предварительно отварите мясо, чтобы оно стало мягким.
  • Затем обжарьте ножки до румяной корочки на среднем огне.

Красное мясо: стейки или рёбра

Для поклонников более насыщенного вкуса подойдут свиные стейки или рёбра.

  • Приготовьте мясо с ароматными травами: свежий розмарин, тимьян и базилик подчеркнут вкус.
  • Выбирайте мясо молодого поросёнка — оно должно быть розового цвета с белыми жировыми вкраплениями. Желтизна жира указывает на несвежесть.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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