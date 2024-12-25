Праздничный стол без духовки: секреты идеального ужина
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Если у вас нет духовки, это не повод отказываться от традиционных праздничных угощений. Множество блюд можно легко приготовить на сковороде, сохранив их вкус и аромат.
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новогодний стол
Рыба: стейки для гурманов
Красная рыба идеально подходит для жарки. Выберите стейки из семги, форели, кеты или горбуши:
- Совет: не снимайте кожу, чтобы рыба осталась сочной и не развалилась.
- Толщина: оптимальный размер — 1,5-2 см, чтобы рыба прожарилась равномерно.
- Подавайте с лимоном, свежими травами и лёгким соусом.
Курица: сливочно-сырный соус и шпинат
Целую тушку на сковороде приготовить не получится, но куриная грудка в сливочно-сырном соусе со шпинатом и вялеными томатами — отличный выбор.
- Обжарьте грудку до золотистой корочки.
- Добавьте сливки, сыр, шпинат и вяленые томаты.
- Тушите блюдо под крышкой до готовности.
Утиные ножки: маринад с цитрусами
Если хочется утки, замаринуйте ножки в цитрусовом соусе.
- Совет: предварительно отварите мясо, чтобы оно стало мягким.
- Затем обжарьте ножки до румяной корочки на среднем огне.
Красное мясо: стейки или рёбра
Для поклонников более насыщенного вкуса подойдут свиные стейки или рёбра.
- Приготовьте мясо с ароматными травами: свежий розмарин, тимьян и базилик подчеркнут вкус.
- Выбирайте мясо молодого поросёнка — оно должно быть розового цвета с белыми жировыми вкраплениями. Желтизна жира указывает на несвежесть.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру