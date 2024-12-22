Пряное мясо в пиве на новогодний стол

Сводка с фронта на 22 декабря: Кураховская операция близка к завершению, ВСУ стали пятиться из Курской области

Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты

ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него?