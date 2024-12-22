Пряное мясо в пиве на новогодний стол
1:11
Мясо будет вкусным и сочным.
Вам понадобится: 1 кг свинины, пол литра пива, 1 ч. л. розмарина, 4 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.
Процесс приготовления:
- Мясо (лучше брать цельный кусок) проколите в нескольких местах.
- Соль, перец и розмарин тщательно перемешайте.
- Этой смесью натрите мясо и оставьте на 1 час, а лучше на 2.
- Чеснок нарежьте на кусочки и добавьте к мясу.
- Залейте мясо пивом и уберите на ночь мариноваться в холоде.
- Когда промаринуется, положите мясо в подготовленную форму. Сверху немного полейте пивным маринадом.
- Накройте сверху фольгой и поставьте на 1 час в духовку при температуре 250 градусов.
- Через час снимите фольгу, вновь поставьте в духовку, чтобы образовалась золотистая корочка. Перед этим полейте образовавшимся соком с пивом.
- Через минут 30-40 мясо переверните на другой бок, также полив соком. Уберите в духовку ещё минут на 30-40.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру