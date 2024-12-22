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Пряное мясо в пиве на новогодний стол

1:11
Еда

Мясо будет вкусным и сочным.

Вам понадобится: 1 кг свинины, пол литра пива, 1 ч. л. розмарина, 4 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления:

  • Мясо (лучше брать цельный кусок) проколите в нескольких местах.
  • Соль, перец и розмарин тщательно перемешайте.
  • Этой смесью натрите мясо и оставьте на 1 час, а лучше на 2.
  • Чеснок нарежьте на кусочки и добавьте к мясу.
  • Залейте мясо пивом и уберите на ночь мариноваться в холоде.
  • Когда промаринуется, положите мясо в подготовленную форму. Сверху немного полейте пивным маринадом.
  • Накройте сверху фольгой и поставьте на 1 час в духовку при температуре 250 градусов.
  • Через час снимите фольгу, вновь поставьте в духовку, чтобы образовалась золотистая корочка. Перед этим полейте образовавшимся соком с пивом.
  • Через минут 30-40 мясо переверните на другой бок, также полив соком. Уберите в духовку ещё минут на 30-40.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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