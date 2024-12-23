Двойная и воздушная селёдка под шубой — слои повторяются по два раза, вкусного салата получается много

Благодаря тому, что почти все ингредиенты для этой селёдки под шубой натираются на тёрке и неплотно укладываются, салата получается много, и он становится воздушным.
За счёт того, что слои салата были повторены дважды, он приобретает более выраженный рыбный вкус. Это изысканное и очень аппетитное блюдо — селёдка под шубой по этому рецепту.
Для приготовления "Селёдки под шубой" вам потребуются следующие ингредиенты:
Приготовление
«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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