Двойная и воздушная селёдка под шубой — слои повторяются по два раза, вкусного салата получается много

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Благодаря тому, что почти все ингредиенты для этой селёдки под шубой натираются на тёрке и неплотно укладываются, салата получается много, и он становится воздушным.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сельдь под шубой

За счёт того, что слои салата были повторены дважды, он приобретает более выраженный рыбный вкус. Это изысканное и очень аппетитное блюдо — селёдка под шубой по этому рецепту.

Для приготовления "Селёдки под шубой" вам потребуются следующие ингредиенты:

сельдь солёная — 350 г;

картофель — 2 больших клубня;

морковь — 2 средних штуки;

свёкла — 2 средних штуки;

яйцо — 4 штуки;

лук репчатый — 1 средняя головка;

майонез — по вкусу.

Приготовление

Отварите свёклу, морковь, картофель и яйца до готовности. Сельдь нарежьте кубиками, а лук мелко порубите. Натрите картофель, морковь и свёклу на крупной тёрке. Яйца разделите на белки и желтки и натрите их отдельно на крупной тёрке. Выложите слои салата в следующем порядке:

Картофель (половина) + сетка из майонеза.

Сельдь + лук + сетка из майонеза.

Белки (половина) + сетка из майонеза.

Морковь (половина) + сетка из майонеза.

Свёкла (половина) + сетка из майонеза.

Повторите все слои ещё раз. Украсьте салат натёртыми желтками и поставьте в холодильник на 1 час для пропитки.

Уточнения

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

