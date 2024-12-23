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Двойная и воздушная селёдка под шубой — слои повторяются по два раза, вкусного салата получается много

1:31
Еда

Благодаря тому, что почти все ингредиенты для этой селёдки под шубой натираются на тёрке и неплотно укладываются, салата получается много, и он становится воздушным.

Сельдь под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сельдь под шубой

За счёт того, что слои салата были повторены дважды, он приобретает более выраженный рыбный вкус. Это изысканное и очень аппетитное блюдо — селёдка под шубой по этому рецепту.

Для приготовления "Селёдки под шубой" вам потребуются следующие ингредиенты:

  • сельдь солёная — 350 г;
  • картофель — 2 больших клубня;
  • морковь — 2 средних штуки;
  • свёкла — 2 средних штуки;
  • яйцо — 4 штуки;
  • лук репчатый — 1 средняя головка;
  • майонез — по вкусу.

Приготовление

  1. Отварите свёклу, морковь, картофель и яйца до готовности. Сельдь нарежьте кубиками, а лук мелко порубите. Натрите картофель, морковь и свёклу на крупной тёрке. Яйца разделите на белки и желтки и натрите их отдельно на крупной тёрке.
  2. Выложите слои салата в следующем порядке:
  • Картофель (половина) + сетка из майонеза.
  • Сельдь + лук + сетка из майонеза.
  • Белки (половина) + сетка из майонеза.
  • Морковь (половина) + сетка из майонеза.
  • Свёкла (половина) + сетка из майонеза.
  • Повторите все слои ещё раз. Украсьте салат натёртыми желтками и поставьте в холодильник на 1 час для пропитки.

Уточнения

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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