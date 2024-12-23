Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
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Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой — простая и эффектная закуска для праздничного стола. Они смотрятся наряднее, чем бутерброды, а готовятся из готовых тарталеток очень просто и быстро!
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тарталетки с красной рыбой
Ингредиенты:
- готовые тарталетки — 12 штук;
- красная рыба (слабосолёная, филе) — 200 грамм;
- творожный сыр — 200 грамм;
- зелень — по вкусу.
Приготовление
- Нарежьте красную рыбу мелкими кубиками.
- Мелко нарежьте зелень и смешайте её с творогом.
- Добавьте нарезанную рыбу в творожную массу и тщательно перемешайте.
- Если начинка слишком густая, добавьте немного жирных сливок для удобства работы.
- Заполните тарталетки полученной начинкой с помощью кондитерского мешка или обычной ложки.
- Оставшуюся рыбу нарежьте тонкими полосками и сверните их спиралью.
Установите получившиеся "бутоны" из рыбы в центр каждой тарталетки для украшения.
- Украсьте каждую корзиночку листиком петрушки или веточкой укропа.
Уточнения
Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки.
Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру