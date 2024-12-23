Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой — простая и эффектная закуска для праздничного стола. Они смотрятся наряднее, чем бутерброды, а готовятся из готовых тарталеток очень просто и быстро!

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тарталетки с красной рыбой

Ингредиенты:

готовые тарталетки — 12 штук;

красная рыба (слабосолёная, филе) — 200 грамм;

творожный сыр — 200 грамм;

зелень — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте красную рыбу мелкими кубиками. Мелко нарежьте зелень и смешайте её с творогом. Добавьте нарезанную рыбу в творожную массу и тщательно перемешайте. Если начинка слишком густая, добавьте немного жирных сливок для удобства работы. Заполните тарталетки полученной начинкой с помощью кондитерского мешка или обычной ложки. Оставшуюся рыбу нарежьте тонкими полосками и сверните их спиралью.

Установите получившиеся "бутоны" из рыбы в центр каждой тарталетки для украшения. Украсьте каждую корзиночку листиком петрушки или веточкой укропа.

Уточнения

Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки.



Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.



