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Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут

1:05
Еда

Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой — простая и эффектная закуска для праздничного стола. Они смотрятся наряднее, чем бутерброды, а готовятся из готовых тарталеток очень просто и быстро!

Тарталетки с красной рыбой
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тарталетки с красной рыбой

Ингредиенты:

  • готовые тарталетки — 12 штук;
  • красная рыба (слабосолёная, филе) — 200 грамм;
  • творожный сыр — 200 грамм;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте красную рыбу мелкими кубиками.
  2. Мелко нарежьте зелень и смешайте её с творогом.
  3. Добавьте нарезанную рыбу в творожную массу и тщательно перемешайте.
  4. Если начинка слишком густая, добавьте немного жирных сливок для удобства работы.
  5. Заполните тарталетки полученной начинкой с помощью кондитерского мешка или обычной ложки.
  6. Оставшуюся рыбу нарежьте тонкими полосками и сверните их спиралью.
    Установите получившиеся "бутоны" из рыбы в центр каждой тарталетки для украшения.
  7. Украсьте каждую корзиночку листиком петрушки или веточкой укропа.

Уточнения

Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. 

Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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