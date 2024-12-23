Выяснилось, рецепты приготовления каких блюд чаще всего искали россияне в 2024 году

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

В преддверии Нового года медиаплатформа о еде Food.ru провела исследование и определила самые популярные рецепты среди россиян в 2024 году.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Согласно результатам, в топ-5 поисковых запросов вошли блюда для завтрака и перекуса, которые готовятся на сковороде. Блины оказались на первом месте: их искали более 126 тысяч раз. Также популярностью пользовались сырники (почти 84 тысячи запросов) и рецепты пиццы (76 тысяч запросов).

Среди пользовательских материалов в топе оказались ностальгические блюда, такие как "Подлива как в столовой" (83 тысячи просмотров) и макароны по-флотски (48 тысяч). Редакция платформы также отметила популярные рецепты, такие как макароны мак-н-чиз (315 тысяч просмотров) и картошка по-деревенски (129 тысяч), сообщает Газета.Ru.

Самыми активными пользователями платформы были жители Москвы (более 156 тысяч запросов), Санкт-Петербурга (более 74 тысяч), Екатеринбурга (33 тысячи), Нижнего Новгорода (29 тысяч) и Новосибирска (22 тысячи). В каждом городе сформировались свои предпочтения в рецептах. Например, в Москве и Санкт-Петербурге популярными стали треугольники с ветчиной и луком, а в других городах — макароны мак-н-чиз.

Россияне также активно интересовались статьями о приготовлении еды, включая секреты приготовления классического харчо, тушёной курицы и свеклы в микроволновке.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.



Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

