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Вкусный и простой рецепт салата Оливье: одна хитрость в приготовлении делает его намного лучше

1:30
Еда

Оливье — любимый многими с детства салат. Традиционный рецепт состоит из варёного картофеля, крутых яиц, варёной колбасы или курицы, солёных, свежих или маринованных огурцов, зелёного горошка и майонеза.

Салат оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат оливье

Есть маленький секрет, который делает салат ещё вкуснее: перед приготовлением овощи следует запекать в духовке, а не варить. Так вкус готового салата будет ярче и лучше. И никакой колбасы в этом рецепте!

Ингредиенты:

  • 500 г мяса (говядины),
  • 4 картофелины,
  • 200 г корнишонов,
  • 1 банка консервированного зелёного горошка,
  • 2 моркови,
  • 6 яиц,
  • майонез,
  • соль, перец — по вкусу,
  • зелень для подачи.

Вот как приготовить оливье по этому рецепту:

  1. Заранее запеките картофель и морковь в духовке, предварительно вымыв и завернув в фольгу.
  2. Отварите яйца в течение 10 минут, охладите их в холодной воде и очистите от скорлупы.
  3. Нарежьте запечённые овощи и яйца, а также мясо или птицу, огурцы и горошек.
  4. Смешайте ингредиенты в большой миске, посолите и дайте настояться в течение 2 часов.
  5. Выложите салат в красивую посуду и украсьте зелёным горошком и зеленью перед подачей.

Рекомендуется заправлять салат майонезом непосредственно перед подачей и хранить в холодильнике не более трёх дней.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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