Вкусный и простой рецепт салата Оливье: одна хитрость в приготовлении делает его намного лучше

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Оливье — любимый многими с детства салат. Традиционный рецепт состоит из варёного картофеля, крутых яиц, варёной колбасы или курицы, солёных, свежих или маринованных огурцов, зелёного горошка и майонеза.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат оливье

Есть маленький секрет, который делает салат ещё вкуснее: перед приготовлением овощи следует запекать в духовке, а не варить. Так вкус готового салата будет ярче и лучше. И никакой колбасы в этом рецепте!

Ингредиенты:

500 г мяса (говядины),

4 картофелины,

200 г корнишонов,

1 банка консервированного зелёного горошка,

2 моркови,

6 яиц,

майонез,

соль, перец — по вкусу,

зелень для подачи.

Вот как приготовить оливье по этому рецепту:

Заранее запеките картофель и морковь в духовке, предварительно вымыв и завернув в фольгу. Отварите яйца в течение 10 минут, охладите их в холодной воде и очистите от скорлупы. Нарежьте запечённые овощи и яйца, а также мясо или птицу, огурцы и горошек. Смешайте ингредиенты в большой миске, посолите и дайте настояться в течение 2 часов. Выложите салат в красивую посуду и украсьте зелёным горошком и зеленью перед подачей.

Рекомендуется заправлять салат майонезом непосредственно перед подачей и хранить в холодильнике не более трёх дней.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

