Вкусный и простой рецепт салата Оливье: одна хитрость в приготовлении делает его намного лучше

Оливье — любимый многими с детства салат. Традиционный рецепт состоит из варёного картофеля, крутых яиц, варёной колбасы или курицы, солёных, свежих или маринованных огурцов, зелёного горошка и майонеза.
Есть маленький секрет, который делает салат ещё вкуснее: перед приготовлением овощи следует запекать в духовке, а не варить. Так вкус готового салата будет ярче и лучше. И никакой колбасы в этом рецепте!
Ингредиенты:
Вот как приготовить оливье по этому рецепту:
Рекомендуется заправлять салат майонезом непосредственно перед подачей и хранить в холодильнике не более трёх дней.
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
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